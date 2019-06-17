韓國瑜突襲來訪會尷尬？王金平：我已超脫三界

2019-06-17 10:55

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜今突襲北上立法院，拜託黨團協助爭取登革熱補助，還轉去拜訪前立法院長王金平，短短拜會不到10分鐘，只談登革熱相關議題，王金平把韓國瑜送走後受訪，直言要來看人家最好是先約好，讓人時間上有準備，他們也今天沒有談競選問題。

王金平受訪時表示，他事前不知道韓國瑜要來，他一早就在開會，現在開會還在進行中，是中斷出來見韓國瑜的，覺得韓的來拜訪比較意外。

王金平說，最主要是因為登革熱經費的問題，要盡力協助他，登革熱疫情的控制最重要，應該先動用預備金，在動用的同時可以向行政院爭取經費的支持。

對於與韓國瑜會面最後提到「要解決的事情還很多」王金平指出，市政問題那麼多，可以說一時也講不完，從民政、財政等，樣樣都是市政問題，沒有提到黨內初選，「他來看我不是提競選的問題」。是否對於韓突然來訪感到尷尬？王則否認，強調他又沒有參加初選，「我已經超脫三界了」。

但王金平也坦言，要來看人家，就是最好先事先約好，讓人家時間上有個準備﹔韓剛才自己講今天是他的生日，當然一定要祝賀他生日快樂，也行政院早日把經費撥下來，讓韓的生日更快樂。

媒體追問，照現在的王韓關係，韓國瑜來訪來是好的嗎？關係是否有修補好？王金平反問，怎麼會談到這問題呢？今天根本不談競選問題，而兩人關係本來就很好，哪裡有什麼要修補？沒有這個問題，「我又不是候選人」。

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