批旺中政府標案金額逐年攀升 黃國昌：有不買的權力吧！

2019-06-17 10:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量立委黃國昌今召開「紅色媒體承包上億政府標案，政府應嚴肅面對」記者會，直指「中國時報」、「中天電視」、「旺旺集團」等歷年政府標案總金額近年一路攀升。黃國昌表示，面對台灣民主被嚴重威脅及滲透分化，即使媒體法律規範，各級政府也應有自覺，「最起碼有選擇不買的權力吧！」

黃國昌表示，他2012年還是學者時曾參與拒絕中時運動，呼籲消費者拒絕旺旺中時這樣幫中國擦脂抹粉的媒體，「但沒想到現在的政府機關，每年在旺中撒了那麼多銀子」，當社會對旺中淪為中共傳聲筒、分化台灣民主而憤怒時，各級政府採購金額不僅沒減少還不斷增加。

黃國昌並拿出「中國時報」、「工商財經」、「中天電視」、「旺旺集團」等2001年至2018年歷年政府標案總金額，顯示總金額近年一路攀升。但他也解釋，標案總金額包括各級政府，至於中央和地方政府各自在不同媒體上所佔比例多少，因為結構很複雜，內容也很多，他沒有辦法利用記者會時間一樣樣給大家看。

黃國昌也拿出目前中央機關訂報比例，指出旺旺中時佔比21%，但發行量佔市場42.2%的自由時報，中央機關訂報比例卻只有15%。

黃國昌表示，若中國對台灣的民主威脅及分化都那麼嚴重，即使沒有法律規範，中央政府、地方政府能否有些基本自覺，至少可以選擇不買，不要一面花納稅人的錢在買，又說要阻止中國媒體對台灣滲透分化。他也呼籲消費者自覺行動，拒絕淪為媒體老闆拿來向北京輸誠的媒體。

媒體詢問，中時、中天等標案總金額在2016年民進黨後有明顯攀升，黃國昌有何解讀？黃國昌則說，「講了就傷感情」，他只能說，過去這段時間受夠中國時報、中天電視台灣公民，看到這段圖表會都會很有感受，感觸很深。

黃國昌表示，目前的確沒有法律針對紅色媒體做管制，因此他才會在上個會期陸續提出「廣電三法」、「國安法」、「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修法，並提出「反境外敵對勢力併吞滲透法」，這幾項法案是國會責無旁貸的責任，不要推給下一屆國會。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法