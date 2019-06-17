時力推「反送中」立院共同決議文 籲朝野支持並速審反併吞4法

2019-06-17 09:35

〔記者謝君臨／台北報導〕香港「反送中」行動昨有超過200萬抗議人潮走上街頭，創下香港移交中國後抗議史上的新紀錄；立法院時代力量黨團稍早召開記者會，黨團總召徐永明表示，將於臨時會提出支持香港「反送中」的共同決議文，請朝野黨團共同支持聲明，並呼籲速審反中國併吞滲透的4部法案，強調「保台防滲透」，這才是臨時會最重要的功能。

徐永明指出，因為以院會層級，針對香港「反送中」行動發表立場，對此時力提出4點主張，呼應公民團體訴求；此外，本次有修國安法，時力提出反併吞修法，希望臨時會能處理；另，礦業法及考試院組織法，希望也能儘快處理。

時力立委黃國昌說，中共在習近平發表對台講話後，明白揭露侵台野心，我國必須在法律上整備；本次臨時會，國安法處理當然有必要，但不完整，希望包括「廣電三法」針對收受境外敵對勢力資金的媒體，不可以在我國擁有廣電媒體，另針對兩岸人民關係條例，低得不像話的罰則進行改正。

黃國昌強調，看到香港的情況，就知道這些法案對台灣有多重要，在聲援香港之餘，我們自己也要努力、加油，因為中共侵台野心從未消減。

以下為時力決議文全文： 本院時代力量黨團，有鑑於香港百萬人民上街公民抗命，各行各業共同反對《逃犯條例》（2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案）之修法，港府雖暫緩修法，然將修法之急迫與暫緩均推給我國政府，並稱將追捕抗爭公民，台灣身為亞洲民主國家陣營之一員，為支持香港爭取民主，並以民主人權相挺，建請立院發出聲明如下： 一、自2019年2月香港特區政府保安局提出修訂《逃犯條例》及《刑事互助條例》之討論文件後，立刻引發各界關注及爭議。3月保安局向立法會呈交《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》期間，香港公民多次上街抗議，9日、16日兩度百萬人上街，15日更有一位抗爭青年不幸喪命。迄今為止，香港商界、法界、學界皆表示對條例修訂之疑慮。本次修例對我國人赴港居住或過境，以及我國主權有危害之虞，我國各級行政機關應堅守我國主權、維護普世人權及保護我國民人身安全。 二、鑑於2019年6月於香港發生之公民行動演變為流血衝突，期間香港警方以水砲、催淚彈、布袋彈、胡椒噴霧鎮壓和平示威之香港市民，有失執法之比例原則。世界各民主國家亦紛紛表達譴責港府及聲援港民爭取民主之行動，為支持香港之民主法治體制及公民抗命行動，我國政府應依《香港澳門關係條例》第十八條及相關法規之規定，研擬專案提供政治庇護。此外，並應針對目前在台就學、就業之香港人士有參與實體及線上之聲援活動者，其於返港後之人身安危，宜透過有關機構提供基本關懷並適時援助。 三、考量香港特區政府之執法及司法已有受北京影響力而減損及獨立自主之虞，我國政府針對2014年後因參與香港民主運動而有被拘捕、判刑或因相關事由而有犯罪紀錄者入台之申請，不宜以《香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法》第九條及第二十六條有關危害公共安全、公共秩序之規定為由，拒絕其入境或居留之申請。 四、衡諸《逃犯條例》修訂以來，香港政府及立法會之議事過程，在在顯示人民參與政治之自由已受侵害。5月間國務院港澳事務辦公室主任張曉明更表示修例「合適、合理、合法」，其「涉及中央與香港關係，有迫切性」，亦顯示北京當局對港府之影響力，已危及香港政治體制之獨立性。爰此，我國政府應檢討《香港澳門關係條例》（《港澳條例》）中，基於香港於1997年後之特殊地位所衍生之相關待遇，每年提出「香港特殊地位檢討報告」檢視香港政治、經濟、社會面向之獨立性，是否仍足以支持《港澳條例》提供之特殊地位，當香港獨立自由度下降時，應將香港官方及香港資金視同中國官方及中國資金對待。」 是否有當？敬請公決。 提案人：時代力量立法院黨團

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