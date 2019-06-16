韓國瑜雲林造勢到底多少人？精確空拍清點結果驚人

2019-06-16 22:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕選舉造勢場合到底擠進了多少人？往往引起爭論，花蓮縣科技青農盧紀燁利用研發的精確盤點技術，到韓國瑜雲林造勢現場，利用空拍機圖資結合AI辨識，精算出韓國瑜昨天雲林造勢人數達6萬2895人，精準度已達8成，前行政院長張善政今天也出面幫忙解說這項科技盤點技術。

盧紀燁說，他預先拍好4千張人體、衣著顏色的照片輸入電腦，昨天下午4點40分用空拍機飛到會場上空，在最短時間內拍下980張圖片拚成完整大圖，再將大圖輸入電腦用人工智慧定位計算。無遮蔽物部分交由AI辨識人數達1萬6413人，但帳篷、攤位、樹陰遮蔽拍不到實際人數，只能用緊鄰帳篷、樹蔭區的人數密度去推估。

而依據空拍圖片，盧紀燁說，這次帳棚約計4000平方公尺，遮蔽物約8000平方公尺，參考直播跟民眾所提供拍照，又非進場時間，遮蔽物多數在走道兩側，所以初步保守估算每平方公尺3人較為公正，另外大小進場國旗採不計算原則，3人算保守估計，就此得出人數為36000人+16413=52413人。透過經驗研判韓國瑜5點進場人數要再乘1.2倍，得出當時會場人數達6萬2895人。

「參考保守原則這數字只有少估不會多估。」盧紀燁說，空拍圖若拍到陽傘只算1人，但有時傘下有2、3人共撐也算合理，另外，韓國瑜4點40分後進場準備，但現場SNG車訊號、手機通訊嚴重干擾，導致空拍機無法順利飛行，才無法精算進場後的人數。

盧紀燁強調，各種算法他都尊重，媒體上有3萬到12萬都有，但他自認科學算法最可信，也認為電腦資料是最不帶藍、綠顏色，而下一場則視贊助集資進度來決定。盧紀燁就讀東華大學博士班，返鄉務農後不斷往科技方面研究，前年與夥伴研發「高空影像盤點農作物技術」，能精準的盤點出農作物數量、生長狀況。

張善政則說，這次場地因樹蔭、帳篷等遮蔽物太多，很多地方只能推估，若是在空曠地區造勢，辨識精準度將更高；他認為若透過NCC將造勢會場周邊的手機訊號註冊人數，搭配空拍圖資AI辨識，計算出來的人數將更是精準。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法