反送中》盼持續關注 前香港議員：不單為港更為台灣

2019-06-16 21:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕多個團體今日下午在立法院外舉辦「撐香港，反送中」集會，主辦單位稱現場參與人數超過一萬人。香港眾志創黨主席及香港立法會前議員羅冠聰透過影片跨海表示，香港原為自由民主地區，卻漸被中共政權左右未來走向，其一國兩制示範作用極為負面，而台灣關注香港，不單為香港，更是為台灣。

「撐香港，反送中」集會在今日下午5點左右落幕，現場更多次播放香港搖滾天團「Beyond」名曲「海闊天空」，並邀請現場民眾將紙鶴、花朵放置在舞台旁，部分參與者雙手合十為香港祈福，也有人因而落淚。

羅冠聰今下午透過影片表示，香港特首林鄭月娥召開記者會稱「暫緩」修例，還說修例方向是好的，只是民眾一味反對、不理解。但他們期望香港政府撤回，畢竟縱使非在林鄭任期內提出，未來提出機會也很高。第二，香港警方日前行徑為「慘無人道」，向人群射擊橡膠子彈、布袋彈，但這些子彈是致命的，因此警察暴力一定要追究到底。

他也表示，香港當局希望用「暴動」定義示威，讓其有鎮壓合法性，但這完全有問題，縱使當日有衝突，雖有一、二次衝擊和對抗，但整體是和平的，且別忘了，警察具有完整配備。

羅冠聰表示，反送中運動會繼續下去，盼各界繼續給予支持，香港原為自由民主地區，卻漸被中共政權左右未來走向，其一國兩制示範作用極為負面，而台灣關注香港，不單為香港，更是為台灣。

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