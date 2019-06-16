反送中》台港抗中 林飛帆：不要選出台灣的林鄭月娥！

2019-06-16 21:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣社會今響應香港「616撐香港，反送中」，上萬黑衣人潮在立法院外集會。太陽花學運領袖林飛帆臨時應邀上台短講，撐香港的同時，也呼籲大家，明年總統大選，「不想當中國人的話，就不要選出台灣的林鄭月娥！」

在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組、台灣公民陣線與台灣青年民主協會等單位今天舉辦「616撐香港，反送中」集會，與香港百萬人上街跨海呼應。

主辦單位盼台灣立法院發表「反送中聲明」，呼籲台灣政府與國會應針對庇護港澳政治難民設立具體配套，並針對香港公務員、警察及「中資具重大影響力」的港資來台進行嚴格管制，阻止中國傷害香港。

主辦單位邀請台灣公民陣線發起人江旻諺、中研院台灣史研究所副研究員吳叡人、台權會秘書長邱伊翎、成大政治系教授梁文韜等人發表短講，也邀請香港立法會前議員羅冠聰與香港立法會前議員羅冠聰林飛帆等人發表影片。

林飛帆到場參與，也臨時受邀上台。林飛帆說，香港和台灣休戚與共，但很多台灣朋友經常說的「今日香港、明日台灣」，其實是把香港當成遙遠的歷史借鑒，事實上，香港正在面對的困境「就是台灣要一起面對的」。林飛帆強調，「只要威權迫害存在的一天，我們都是香港人」，並帶領群眾高呼口號「撐香港！護台灣！台灣撐香港！團結反送中！」

林飛帆也問群眾「想當中國人嗎？」群眾大聲回答「不想！」林飛帆就接著呼籲大家，明年總統大選，「不想當中國人的話，就不要選出台灣的林鄭月娥！」林飛帆強調，要求台灣政府，台灣絕對「不接受一個中國、不接受和平協議、不接受一國兩制！」

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