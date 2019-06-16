陸官95週年校慶 嚴德發：募兵編現90％明年達標

2019-06-16 18:10

〔記者蔡清華／高雄報導〕陸軍官校今天舉行建校95週年校慶，由國防部長嚴德發主持閱兵，陸空分列式展現國軍壯盛軍容。嚴德發說，國軍成功推動募兵轉型，預期明年將可達到編現90%的募兵招募最後目標。

昨天的陸官的校慶典禮先進行空中分列式，由陸軍航特部OH-58D戰搜直升機、AH-1W攻擊直升機、AH-64E攻擊直升機、UH-60M通用直升機、海軍S-70C反潛直升機各3架次，接著CH-47SD運輸直升機吊掛「黃埔95，薪火相傳」慶祝標語，最後5架空軍雷虎小組AT-3教練機，依序通過司令台致敬，獲得全場熱烈掌聲；高雄市長韓國瑜也獲邀觀禮。

地面分列式由陸軍官校、海軍官校、空軍官校、國防大學理工學院、管理學院、政戰學院、南亞技術學院（ROTC）及陸軍機械化步兵第三三三旅等單位編成13個閱兵連，以整齊的步伐通過司令台展現國軍壯盛軍容。

南亞技術學院ROTC參加閱兵 史上首次

嚴德發致詞時特別提到，校閱地面部隊當中，ROTC專業大學南亞技術學院的閱兵連首度參加校閱，也是建軍史上的第一次。他說，國軍已轉型為以志願役為主高戰力的專業部隊，目前「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」招募，全國139所大學加入ROTC的學校高達129所，506所高中、職，已有312所設立國防培育班，國軍「多專多能」的高素質人力培養，成功推動募兵轉型，預期明年將可達到編現90%的募兵招募最後目標。

他勉勵同學要開拓國際視野，關注國際關係與地緣戰略，不僅要具有「專業化」的學養，也要有「國際化」的宏觀視野，持續推動各軍事校院與友邦軍事校院交流，與民間大學策略聯盟合作及跨校選修機制，培養「宏觀國際、多元交流」的學習管道。

他說，今年五月底的漢光演習實兵操演中已得到印證，國軍有信心、能力因應多變的區域情勢，也必定能貫徹三軍統帥蔡總統「國土主權，寸土不讓；民主自由，堅守不退」的指示。

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