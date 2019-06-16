郭、韓搶軍系票 郭台銘：雙贏不是很好嗎？

2019-06-16 15:41

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今午參加陸軍官校95周年校慶大會，在官校待滿3小時，力搶軍系選票，郭台銘受訪時表示，他也是預官22期，也在金門當過兵，挨過砲彈的洗禮，知道保國安民的重要性，對陸軍官校前輩至上最高的敬意，3小時不算長。

對於今天高雄市長韓國瑜也在高雄參加同樣活動，並特別到桃園大溪頭寮前總統蔣經國靈寢追思，也搶軍系票，郭台銘說，他跟韓國瑜本來就是合作，他在台北，韓在高雄，「大家雙贏不是很好嗎？」

郭台銘強調，老百姓心裡要感受到國民黨是團結而且有希望，會贏得選舉，如果不能團結合作，就不能把中華民國贏回來，會讓蔡政府繼續爛下去。

對於韓國瑜昨日在造勢場合時表示，一國兩制絕對不會在台灣這塊土地實現，「除非、除非、除非、Over my dead body。」郭台銘表示，如果北京當局不重視中華民國存在的事實，沒有一中各表，就沒有九二共識。

關於今天港人「反送中」再度上街，郭台銘指出，任何一個國家跟政府，不能用武器來對付人民，他非常強力的譴責，這是他堅持的底線。

此外，對於郭台銘明天將要前往南投訪問，傳郭台銘夫人曾馨瑩將陪同前往，郭台銘今受訪時則賣關子，說「老婆大人的事情」他可能不能控制，最後一刻她不去了也不曉得，所以不能預告，今天晚上會想辦法盡力說服。

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