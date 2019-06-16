跟國中畢業生吐苦水 柯文哲分享「柯五條」

2019-06-16 15:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨早參加台北海洋科技大學畢業典禮，離開時，遭到社子島自救會與居民肉身擋車，抗議反對市府區段徵收。柯文哲今日下午出席國中組畢業生市長頒獎典禮，向在場市長獎得獎的國中生大吐苦水，以他面對處理問題心得的「柯五條」，直指社子島是很難解決的問題，因為禁建超過48年，當年的小違建、小問題累積48年都不處理，最後誰去做都有問題。

柯文哲在典禮頒獎致詞時分享他近來問題論的心得，柯指出，問題論第一條是「面對問題是解決問題的第一步」，管理學有個霍桑效應，意思就是說當生產線有問題，先去看哪裡有問題，還沒去動作，問題就解決掉了，問題之所以無法解決，「是因為你一直說它不是問題，等到你說它是問題時，甚至你只是給它看一看，還沒做任何動作，它就改善了。」

第二條是「把所有的小問題解決，就沒有大問題」，柯文哲舉例，他昨天去社子島碰到居民抗爭，坦白講社子島是很難解決的問題，因為禁建超過48年，當年的小違建、小問題累積48年都不處理，最後誰去做都有問題，相當困難。

柯文哲強調，常常很多問題沒法解決，是因為在小問題的時候不去解決，等到小問題擺久了、擺多了，就變成大問題，變成從根本就很難解決的問題，社子島就是例子。

第三條是「當你把所有的小問題解決了，就根本沒有大問題」；接著柯文哲說，第四條是「你不解決問題，最後問題會解決你」，他笑說，第四條後來在市政會議的時候，府會連絡人把這句話擴大提醒市府官員們如果不解決議員的問題，議員會解決你們。

柯文哲說，最後一條是「當問題還不是問題的時候，你拿出來講找人幫忙，大家都會幫你，當問題變成大問題時，再拿出來講，你只會被罵」，他提醒，當自己碰到小問題時，家人、同學、朋友都會熱心幫你，等到有一天變成大問題，再去找人家幫忙，你只會被罵，人家都不會幫你。

分享完心得後，柯文哲還要求現場的學生再複習一次，並強調這五條他所簡稱的問題論，希望大家要牢記在心裡面，在未來的人生道路上，將會受用無窮。

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