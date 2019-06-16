2020柯文哲動向？ 朱立倫籲藍營支持者「不要敵我不分」

2019-06-16 14:55

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨總統初選出爐，由蔡英文總統挑戰連任，卻被傳出與台北市長柯文哲會面談論明年總統大選，遭兩人否認；不過也傳出柯的底線就是2020不能由國民黨拿回政權。對此，前新北市長朱立倫被問到此事，他向藍營支持者喊話，「不要敵我不分」，要團結一致重返執政。

朱立倫今天到新北市土城區參加宜蘭縣同鄉會餐敘，對於2020年總統大選柯文哲的動向，他也再度喊出團結並向藍營支持者說，「不要敵我不分」要團結一致，爭取2020年重新執政，為中華民國、台灣努力。

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