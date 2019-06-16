台灣撐香港！主辦單位宣布現場突破5千人

2019-06-16 14:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣社會響應香港「撐香港，反送中」，今天黑衣人潮聚集在立法院外，主辦單位剛剛宣布現場集會人數已經突破5千人。主辦單位盼台灣立法院發表「反送中聲明」，呼籲台灣政府與國會應針對庇護港澳政治難民設立具體配套，並針對香港公務員、警察及「中資具重大影響力」的港資來台進行嚴格管制，阻止中國傷害香港。

「在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組」、台灣公民陣線與台灣青年民主協會等團體，今天號召台灣社會各界關心香港的人們與在台的香港人，於立法院群賢樓外舉辦「撐香港，反送中」集會。

活動於下午2點正式開始，2點前，立法院外濟南路群眾已坐滿前半路段，仍不斷有身穿黑衫的人們加入。參與的人們高舉標語，包括紅底的「反送中」、黑底紅叉的「拒絕一中、拒絕和平協議」、與黑底白拳頭圖樣的「台灣撐香港」，高喊「撐香港，反送中！」

主辦單位在活動一開始以中文、粵語和英文宣讀訴求聲明。除了重申對港府的三個訴求，包括譴責港府暴力鎮壓和平抗爭，呼籲警方追究責任；要求港府承認612和平示威並非「暴動」，應釋放被拘捕的抗爭者，並停止司法追訴；要求港府「撤回」逃犯條例，而不只是暫緩。

主辦單位對台灣政府也提出訴求，要求立法院發表「反送中聲明」，反對將台灣人移交中國；呼籲台灣政府與國會應針對庇護港澳政治難民設立具體配套；呼籲政府與國會針對香港公務員、警察及「中資具重大影響力」的港資來台進行嚴格管制；呼籲台灣與各國政府共同檢視香港民主、人權、法治狀況，阻止中國傷害香港。

主辦單位也呼籲台灣各政黨與總統參選人，明確承諾拒絕「一中和平協議」，在面對中國政府的場合，並應提出「人權訴求」並「反對送中條例」。

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