暫緩《逃犯條例》卻栽贓台灣 朱立倫：無法接受

2019-06-16 14:41

〔記者邱書昱／新北報導〕香港特首林鄭月娥昨天宣布暫緩審議《逃犯條例》，但直指暫緩原因是台灣拒絕引渡港女命案兇嫌陳同佳，被外界認為栽贓台灣。對此，前新北市長朱立倫今天受訪時表示，「對於台灣民眾來講完全無法接受」。

朱立倫今天到新北市土城區宜蘭縣同鄉會餐敘，被問及到林鄭月娥在記者會上稱台灣不接受香港修法建議，他強調，「對於台灣民眾來講完全無法接受」，台灣最支持的就是自由、民主、人權，這也是全世界普世價值，「如果香港要認真考量，要考量自由、民主、人權。」

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