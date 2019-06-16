韓說over my dead body 王世堅要他做到、神明在看

2019-06-16 12:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨天於雲林造勢大會喊拒一國兩制，「除非over my dead body」，引用了台北市議員王世堅的名言。王世堅今受訪表示，他樂意韓國瑜引用，但提醒韓國瑜要說到做到，每一句話背後都有神明在檢驗。

王世堅今陪同蔡英文統赴台北普天宮參拜後接受媒體訪問。王世堅表示，「over my dead body」當初的原意，是用在保護善良、對抗強權，如果韓國瑜引用來堅持拒絕一國兩制，表示他的決心，這是正確引用，他當然歡迎。歡迎大家引用這個堅定、悲壯的「over my dead body」。

王世堅接著話鋒一轉說，他必須提醒韓國瑜要說到做到，每一句話的背後都有神明在檢驗！」不能只是選舉前拿來造勢，對於捍衛台灣主權，堅持拒絕中共一國兩制的誓言，韓國瑜不管最後有沒有選上，選後也必須終身貫徹，台灣社會會觀其言、觀其行。

媒體詢問台北市長柯文哲是否也能引用？王世堅表示，「over my dead body」是光明磊落的男子漢說的，柯文哲沒有中心思想、核心價值，不可能說出這麼悲壯的話語。

至於民進黨是否在「卡柯」？王世堅表示，「柯文哲不需要卡就已經垮了啦！」他並批，中國國台辦日前公開聲明讚賞柯文哲兩岸問題的看法，柯文哲是「中共金孫」；對於近日傳出柯文哲與蔡總統會面等傳言，王世堅也說，這都是柯團隊刻意放出的消息，是柯文哲單方面「單戀」民進黨，希望與民進黨和蔡總統扯上邊來拉抬行情，他大膽預言柯文哲一定參選2020年總統，但柯一定選不上。

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