詭異！黨產會：買中廣用中廣現金股利分期付款

2019-06-16 10:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會6月20日將召開中廣聽證會，據黨產會調查，國民黨在2006年以57億分期付款方式，將中廣股權出售給好聽等4家公司，買方僅籌10億元支付頭款後就買下中廣。事後，「質權人」國民黨營光華投資公司「同意」改由好聽4家公司領取現金股利，使買主得以用歷年的現金股利清償剩下的6期股款，形同國民黨出售中廣只收10億元，其他6期餘款為原應收取的現金股利。

黨產會調查報告提及，國民黨在2006年12月透過黨營中投公司，將中廣96.95%股權出售給好聽、悅悅、播音員、廣播人等4家公司，中廣自2008年以來，每年皆分派到現金股利，2008年至2012年期間，好聽等4家公司共領取10.4億多元現金股利。

黨產會提及，當年台北地檢署傳喚趙少康詢問，除前幾年的股利用在支付購買廣播部門價金外，剩餘股利的用途？趙當時回應，「投資海內外基金、買法拍屋、買藝術品。國內投資聯廣公司、遠勝投顧公司、遠勝又轉投資阿里巴巴菜鳥物流公司、UBS、摩根斯坦利投資...。」

據調查，好聽等4家公司將所持有的中廣股權，設定質權予國民黨營光華投資公司，用以擔保尚未支付的股款，以及光華投資公司對中廣非廣播部門資產的權益。

黨產會表示，依「民法」規定，質權人得收取質物所生之孳息。即現金股利原本應由「質權人」光華投資公司領取，然而光華投資公司卻於2008年起至2017年，歷年皆以「內部簽核程序」同意改由好聽、悅悅、播音員、廣播人公司領取現金股利。

黨產會指出，因此，好聽等4家公司得以用現金股利，清償購買中廣股權所欠的股款，例如2009年有兩次付款，是以中廣2008年、2009年股利支付，之後其餘4次的資金來源亦由現金股利清償。

在股權移轉和經營權移轉部分，黨產會也查出，好聽等4家公司在2006年12月26日先匯款1億元，國民黨黨營華夏公司便在同年28日，依「廣電法」發函給NCC申請許可將中廣持股轉讓好聽等4家公司。

在發函隔日，華夏公司就改派趙少康等人擔任新董事，同一天馬上召開董事會推選趙少康當董事長兼總經理，並移轉中廣經營權。隔年1月再發函NCC申請變更中廣負責人，待NCC於2007年6月許可後，華夏就將持有中廣股權，全部轉讓交割給好聽等4家公司。

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