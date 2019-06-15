向韓國瑜喊話 農委會：不要為了競選故意唱衰台灣農業

2019-06-15 21:52

〔記者簡惠茹／台北報導〕今天下午高雄市長韓國瑜在雲林參加造勢活動時稱民進黨政府讓農民吃盡苦頭，農委會今晚表示，請韓市長萬萬勿以農業為祭品，不要為了競選總統就唱衰台灣農業。

農委會表示，韓市長對當前農業政策有諸多扭曲、誤解之處，農委會表達深切遺憾，韓市長將自己的國家稱為地區，被指正就大喊被黑，但自己卻用抹黑的手法談論農業，如此將農業泛政治化、為自己競選總統造勢的做法，對台灣農業只有傷害。

農委會呼籲，政治人物對於國家政策應具有高度，尤其韓市長身為總統擬參選人，對於國家農業大計更應該提出完整的藍圖，基於客觀事實的理性對話，而不是用扭曲、煽動的政治語言砲打中央，只為了拉抬自己的聲勢，請韓市長萬萬勿以農業為祭品，不要為了競選總統就唱衰台灣農業。

農委會表示，從去年開始推動外銷、加工、直銷促銷三箭措施，解決產銷問題，今年已有相當成效，外銷創新高表現亮眼，各項農產品價格亦維持穩定，以鳳梨為例，今年至今外銷已超過4萬5千公噸，遠超過去年全年外銷量，這是實實在在的訂單，不是膨風的MOU，韓市長卻無視客觀事實，公開唱衰產銷失衡，自稱「賣菜郎」的韓市長，難道不知道這樣的行為是農民最厭惡的嗎？

農委會指出，農業政策的核心是要讓農民收入增加，同時確保消費者福利，因此農委會推動多項政策，包括校園午餐採用國產食材、農民四大福利措施、綠色環境給付、標章升級、外銷策略聯盟等等，這些都是實實在在的政策，近3年來讓農民收入穩定提升，降低農業生產風險，未來農委會更要輔導農民朝向專業化經營，更進一步增加農民收入。

農委會表示，關於農業科技的應用，上個月高雄豪雨稻作倒伏，農委會第一時間出動無人機勘災並立即公告天災救助，關於農藥管理的政策，農委會為了農民及消費者的健康推動劇毒農藥退場，並以極低成本提供農民更安全的替代藥劑，這些韓市長似乎都一無所知，如果韓市長有需要，農委會很樂意提供詳細的政策說明。

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