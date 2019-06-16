港網友製反送中懶人包 呼籲台灣：別相信那些相信中共的人

2019-06-16 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中惡法」大遊行激起103萬名港民上街怒吼，也引起全球關注。儘管今（15）日特首林鄭月娥表示，將暫緩修訂《逃犯條例》，不過也強調「暫緩」並非「撤回」，引起民團不滿。對此，有香港網友製作了「懶人包」，方便讓不是香港居民的人知道了解此事，也希望大家關心並幫忙宣傳，並呼籲台灣「千萬別相信中共，也別相信那些相信中共的人」。

香港網友按時間軸表示，6月9日，為了反對《逃犯條例》，有103萬香港人上街，但政府原擬照計劃二讀。6月12日，香港人決定罷工罷課，可是卻發生了大型暴力鎮壓。 為了讓更多人了解詳細，他和朋友合作做了懶人包，「希望大家花點時間看一下，然後傳開去」。網友也表示，除了這個中文版，之後會更新其他語言，讓更多人知道。網友在今晚6時38分將懶人包發布在臉書上，截至深夜12時，已有超過4000次分享。

參與製作懶人包、複姓司徒的網友接受本報文字採訪時說，會製作懶人包與網友分享的原因很簡單，就是「不想放棄」。他表示，港共政權面對103萬人遊行依然固我，對年輕人的暴力鎮壓更是變本加厲。「既然不甘就範，那就做點事吧」。

他也表示，其實自己都會跟台灣朋友討論時局，他常說，「台灣不是鬼島，你們要放棄實在是太早了，看看香港」？儘管香港的經濟的確比台灣好，「可是民主制度，多少港人羨慕不來」？

最後，他也對台灣網友喊話，「記著，最絕望的時候，也不要放棄希望，民主是不可以當飯吃，但沒民主，你可能有飯也沒得吃」。他也警告：「千萬別相信中共，也別相信那些相信中共的人」。

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