護主心切！ 韓國瑜喊告黃光芹 潘恒旭加碼指控…

2019-06-15 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹昨（14日）起在臉書預告將連載「你所不知道的韓國瑜」系列故事，系列一則爆高雄市長韓國瑜不愛高雄、2月就想選總統等內容，韓則回應持續搜證，準備提告。對此，高市觀光局長潘恒旭急著護主，控黃光芹只會情緒勒索。

針對黃光芹在臉書推出一系列「你所不知道的韓國瑜」，韓國瑜今天（15日）透過新聞局發表聲明，強調對於黃光芹所有與他相關言論，將保留法律追訴權，持續搜證，準備提告。他並強調「唯真不破，我全面坦然面對」。

對此，潘恒旭今下午在臉書急護主，「今年1月16日我北上上了Pop Radio主持人黃暐瀚的專訪，下了節目不久就接到某位同電台女主持人電話飆罵說，爲什麼去上黃某的節目，以後我們走著瞧等等語，我要說的是情緒激動易爆走的媒體人，最近的發文都是三流小說，不是入流新聞。」

據《中時電子報》報導，對此，潘恒旭受訪時透露，黃光芹其實常常情緒勒索別人，「我真的覺得真的是不太好」，他還說與黃光芹當朋友至今，聽到的都是情緒勒索「不覺得她有什麼正面的能量」。

對於黃光芹在臉書的PO文，《你所不知道的韓國瑜》系列，潘恒旭則認為，這些都是小說來著，「3分真、7分假的東西聽起來最引人入勝，但其實是要引你走去一個錯誤的黑洞。」

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