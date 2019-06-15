韓國瑜雲林造勢破12萬人？ 他現場精算人數狠打臉

2019-06-15 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天（15日）出席雲林舉行的造勢活動，主持人在下午5點5分宣布現場湧進超過12萬人，但前往現場勘查的PTT八卦板主「四叉貓」精算人數後表示，現場活動大概3萬人左右，和主持人宣布的人數有不小的差距。

韓國瑜下午5點多在青年軍簇擁下與妻子李佳芬進入造勢活動會場，主持人藍委許淑華宣布現場超過12萬人，雲林縣長張麗善更激動表示「我們的日頭已經出來了」。而先前推翻韓國瑜在花蓮造勢破15萬人說法的四叉貓，上午也前往雲林造勢會場斗六人文公園算椅子，發文表示各區塊分別計算再加總起來，椅子大約在1萬2876張上下，所以就算坐滿了也不到1.3萬人（主辦單位預估湧進10萬人）。

四叉貓下午6點22分又在PTT八卦板發文，指出「先說結論，今天的人數我估算約3~4萬人，不能再高了！」他細算現場舞台區、樹蔭下、人行道、草地、走道等處的人數，「6000+3000+1500+15000=25500加上正在國瑜夜市逛街的人，我推估這場造勢活動大概3萬人左右」。

其他鄉民紛紛留言嘲諷，「大型老人園遊會成功」、「你估3萬中夭應該就30萬」、「我看至少87萬 希望多辦幾場 每週一次」、「不信！至少150萬」。

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