柯稱小英「皇上」被轟爆 人渣文本：搞到這優勢都丟了

2019-06-15 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前贏得民進黨總統初選，台北市長柯文哲對此評論，「恭喜皇上、賀喜皇上」，引發爭議；主持人陳凝觀怒轟柯「看到中共跟習皇帝就閉嘴？」對此，筆名「人渣文本」的輔仁大學助理教授周偉航表示，陳凝觀是最給柯文哲機會的媒體人了，柯文哲搞到最後一個傳統媒體陣地都丟掉，應該煞車好好想想了。

周偉航在臉書表示，陳凝觀是最給柯文哲機會的媒體人了，「挺柯就一定會看到她的節目，其他媒體因為講柯收視率太低而不講的時候，她的節目還是講」，周還透露，他甚至在別家電視台親耳聽過主持人和製作人說「每次看凝觀還在講柯文哲就很佩服」、「我都在想她能撐到什麼時候」。

周偉航強調，雖然陳凝觀每一個候選人都罵，但也每一家都給機會，「柯文哲可以搞到最後一個傳統媒體陣地都丟掉，也真的是蠻強大的。」另外，他也提到，柯文哲最近推特經營上也有發生問題，「如果連SNS這種最基本、最擅長的戰場都控不住了，實在是應該煞車想想自己在做什麼，能做什麼，該做什麼。」

政論節目「年代向錢看」主持人陳凝觀，14日深夜透過「年代向錢看」臉書粉專質疑：「到底是柯文哲過度缺乏國際觀？還是柯文哲只敢嘴政敵！然後看到中共跟習皇帝就閉嘴？」

對此，柯文哲今（15日）受訪回應：「人在台灣生活當然比較關心我們周遭的事情，所以有時候會看到一些批評，至於習近平在北京當皇帝，天高皇帝遠，干我什麼事？」

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