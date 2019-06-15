香港反送中條例暫緩 王金平這樣看

2019-06-15 16:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕香港反送中活動越演越烈，香港特首林鄭月娥宣布暫緩修訂逃犯條例，對此，前立法院長王金平今天表示，暫緩是對的，因為群眾反應如此激烈，抗爭行動也非常龐大，在舉世關心下，應該暫緩，再好好去做溝通。

王金平今天下午出席彰師大畢業典禮，一踏進彰師大，就有人對王金平喊「總統好」，而針對傳出王有可能脫黨參選一事，王金平一口回絕「沒有吧！」，並強調「那是誤傳！」

王金平否認脫黨參選總統並指出，未來還是要幫助國民黨來翻轉台灣，翻轉中華民國，重新贏回執政權。

而香港反送中引發全世界關注，王金平認為，目前逃犯條例暫緩是對的，應該是暫緩之後，港府與港民要多做溝通。

至於，香港反送中是否讓台灣政黨獲利一事，王金平認為，這是香港的事，全世界都關心，大家應該一起關心，而不是去強調對誰有利或是不利。

高雄市長韓國瑜今天在雲林也有造勢活動，王金平強調，他沒有去現場，無法加以評論；雖然王金平已退出國民黨總統提名的黨內初選，但看到黨內因此鬧得不太愉快情況，王金平仍呼籲大家應該以團結為重。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法