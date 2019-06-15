藍營參選人稱不辦初選？ 朱立倫：我、韓、郭都不這麼想

2019-06-15 16:28

〔記者陳昀／台北報導〕正角逐國民黨總統初選的前新北市長朱立倫，今天下午參訪萬華區「玖樓共生公寓」，宣傳「青銀共居」政策，被問及有初選參選人稱黨內互打嚴重、不如不要初選，朱立倫回應，至少他本人、高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘都沒有這樣講過，初選既然辦了，就不要停辦。

前立法院長王金平上午在台南受訪時透露，有初選參選人找上他說，「是不是不要再初選？」朱立倫接受媒體聯訪時被問及此事，他說，韓國瑜在雲林造勢、郭台銘也行程很多，他自己也提出很多政策，3人都在各自努力，應該沒有這種想法。

朱立倫說，既然辦了初選，就公公平平初選，快快樂樂選出黨內最強、最適合的候選人，不必在初選時內傷、重傷，也不要在過程對立，既然辦了就不要停辦。

被問到韓國瑜拚造勢、郭台銘拚廣告，自己的策略為何？朱立倫說，他一向不贊成在黨內初選的過程，過度動員或鋪天蓋地的廣告，靠造勢很熱鬧，但勞民傷財，黨內初選也不需要靠鋪天蓋地的廣告宣揚什麼，他會透過實際的政策、政績，讓大家了解他要改變台灣什麼。

被問到認為台北市長柯文哲的政績足以參選2020嗎？朱立倫回應，柯文哲是現任台北市長，過去雖然馬、郝都有建設，但大家對做了5年的柯市長應該也有很多期待，也一定會受到檢驗。

提到「青銀共居」政策，朱立倫說，希望能推廣到全台各地，現在很多年輕朋友、長者租屋過程碰到很多困難，若正負作為平台，推動老宅改造及青銀共居，長者經驗能協助年輕人工作、生活，也讓台灣社會變得更好。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法