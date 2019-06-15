藍營初選電視發表會每場抽2題Q&A 題庫先供參選人準備

2019-06-15 13:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選的3場「國政願景電視發表會」，經該黨智庫規劃，確定每場除了5位參選人每人15分鐘的主論之外，還要安排Q&A，要當場抽出2個題目由參選人回答，每人每題時間3分鐘，題庫事前會提供參選人準備，同時智庫洽談沈春華、葉樹姍等知名前電視台新聞主播擔任發表會主持人。

為示公平起見，有關3場「國政願景電視發表會」的參選人休息室分配，發言台排列順序，以及各參選人陣營觀眾團的座位區配置，國民黨智庫會在政見會舉辦前幾天另行安排一場說明會，向各參選人陣營說明並以抽籤方式決定，至於每個參選人團的每一場次出席人數，連同參選人本人在內，各將分配30個名額。

國民黨智庫各分組學者專家共計準備12道Q&A題庫，而且題目都會提供給參選人，以便先行準備，每場次有4個題目，當天會先安排韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5位參選人分別做一次主論，然後再進行Q&A，由主持人當場從4個題目中抽出2道題目，主持人宣讀題目後，再由5位參選人輪流作答，至於主論與Q&A發言順序，在當天發表會前抽籤決定。

國民黨這3場「國政願景電視發表會」於25日晚間、29日下午以及7月3日晚間分別在高雄國際會議中心、台中福華飯店、以及台北台大醫院國際會議中心舉行，每場各有4大議題，其中高雄場議題為憲政、外交、兩岸與國安，台中場是青年、社會、文化、教育，台北場為經濟、財政、環境、能源。

每場發表會都將安排國民黨主席吳敦義致詞以及5位參選人合影，而且場內不允許造勢，各參選陣營不得有拿出布條、標語或發聲助選的行為。

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