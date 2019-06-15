賴清德初選落敗柯P參選2020？台南政壇這麼看

2019-06-15 12:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨2020總統初選結果蔡英文勝出，取得競選連任優勢，雖然失利的前行政院長賴清德在初選民調出爐後，即公開呼籲大家團結唯一支持蔡英文，不過，台南泛綠陣營普遍認為，台北市長柯文哲的支持者與泛綠有重疊性，柯P仍有機會吸納「反英」選票，他出來參選的可能性很大。

1位民進黨資深黨員認為，前行政院長賴清德在台南執政成績不差，台北市長柯文哲則有巨蛋大問題，兩人又同是醫生背景，單純以執政首長比較，若賴代表民進黨參選，柯文哲出來競選機率較小，如今黨內初選民調出爐，總統蔡英文勝出，雖有現任優勢但也是執政包袱，較易被競選對手拿來攻擊目標，蔡、柯兩人背景又大不同，之前挺賴的中間選民及「非賴不投」的泛綠支持者可以有選擇替代性，柯文哲出來競選可能性很大。

也有民進黨人士預測，柯文哲不再是「政治素人」，黨內初選民調不能與大選劃上等號，柯擅長網路空戰在藍、綠之間遊走吸票，待國民黨總統初選結果底定後，他宣布角逐總統態勢就可明朗化。

不過，1位挺賴人士說，雖然賴呼籲支持者團結挺小英，但影響力很有限，會回歸黨團結的盤局大概只有3成黨籍公職民代、立委及其支持者，更多自主性且黨性不強的人各扶其主，尤其初選後挺英派「邊喊團結、邊中傷」，網路放話陷賴清德於不義，讓他們挺賴支持者更氣忿，改挺柯文哲陣營的大有人在。

另有綠營人士說，挺英系大將陳明文的兒子現在柯文哲團隊（台北市府副發言人陳冠廷），若柯真的出來競選總統，到時候會不會「父子對打」？現在預測柯會不會選總統，「豈不是要等著看精彩」？

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