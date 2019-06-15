與小英喬好了？賴清德被「做掉」？ 柯文哲笑說...

2019-06-15 10:38

〔記者楊心慧／台北報導〕總統蔡英文將代表民進黨參選2020總統大選，外界關注台北市長柯文哲究竟何時宣布對總統大選的打算，名嘴黃光芹日前爆料，蔡、柯已碰過面，柯提條件，只要蔡承諾做到，他就不選。對此，柯文哲表示，他只有在北門那次見過蔡之後，連作夢都沒有夢到她過。至於行政院長賴清德是否是被「做掉」，柯笑說，有沒有統計學家出來對那民調做評論？算一算就知道。

黃光芹日前爆料，蔡英文和柯文哲已見過面，柯提出條件，只要蔡保證第二任期台北市政能順利施展，他就不選，避免2020三足鼎立的狀態。柯文哲今前往陽明大學畢業典禮，會後受訪被問到此事，他強調只有在北門那次見過蔡，之後連作夢都沒夢到她。

面對媒體追問，柯文哲表示，遠的不用扯，如今民進黨初選完，雙子星案可以處理了吧，拖太久了。接著柯又說：「民進黨就是太會選舉」、「我只有北門那次見到她，她也不會想跟我見面吧」。

由於民進黨初選民調，數據皆是蔡英文獲勝，引起各界討論，柯文哲被問到是否認為賴清德被做掉？柯文哲說：「唉！我跟你講，我離開學校還不是很久，我都很希望我看不懂統計學」，被媒體追問數字有問題？柯回：「有沒有統計學家出來對那民調做評論？算一算就知道。」

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