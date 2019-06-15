被洗臉影片瘋傳 韓國瑜批「行政院的動作不太光明磊落」

2019-06-15 09:29

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜13日首度列席蘇內閣行政院院會，結果要經費被行政院長蘇貞昌洗臉的影片在網路瘋傳，韓國瑜昨深夜在臉書發文反擊，今上午受訪再抱怨，只是為高雄來請願，希望行政院能重視，「怎麼會變成網路上來黑韓國瑜呢？」更批「行政院的動作不太光明磊落，心理有點不舒服。」

韓國瑜今上午參加三民區登革熱防治擴大防疫動員後受訪表示，他去開行政院會的態度是和善的，對行政院是尊敬的，提出高雄市迫切需要的五大工作，「但沒有想到開完會後被剪貼，並在網路上修理我，這與我要去的目的完全不一樣。」

韓國瑜說，只要為高雄市來請願而已，希望高雄建設行政院能重視，「怎麼會變成網路上來黑韓國瑜呢？這非常的沒有意思！」「行政院做這樣的動作不太光明磊落，所以心理有點不舒服。」

韓國瑜指出，「現場開會的幾十人，唯一有兩台攝影機照的只有我，剛開始我不知道，後面終於了解」，他說其他官員講話都沒有攝影機在照，只有他從頭到尾兩台攝影機在照，現在他終於明白了，下次開行政院會有攝影機面對他照的時候，對不起，他要拒絕了，你們搞這個，沒有意思嗎，「我們是反映高雄市的需求，怎麼會變成攝影機照完後，剪貼在網路上來打我呢？」

韓國瑜強調，行政院蘇院長說會加強高雄市的建設、加大高雄的補助，他還鼓掌代表高雄對其感謝，熱烈掌聲，「我是非常和善的，真的是為高雄來請願，怎麼會被這樣呢？」所以發臉書澄清一些事情，未來，還是希望行政院對高雄市的補助，不要因人而異，現在已申請5300多萬元登革熱的經費，希望行政院趕快核發下來，目前防疫費用已用很多了，希望行政院能補助。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法