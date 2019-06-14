2020大選上演「英台之戰」？ 郭董這樣算出來的…

2019-06-14 20:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘今天在南部科學園區演講時，解釋為何能正確預測總統蔡英文會在黨內初選出線，主要是靠大數據分析，而「大數據也算出我會出線」！

郭台銘今天在南科進行「全球美中貿易戰，台灣產業的危機與轉機」的專題演講，對於民進黨公布民調之前，就正確預測蔡英文能夠出線，說明主要在大數據的分析，而香港「反送中」抗爭，也是一大助力。

郭台銘批評蔡英文靠辣台、嗆中來吸引選票，但「口號之後呢？」卻無法帶領大家拚經濟，過更好的生活。

郭台銘也提到為什麼要出來選總統，主要是2020年台灣的領導人必須處理兩岸危機、全球美中貿易戰，更要需與美國合作發展下一代科技，而他是檯面上最懂科技經濟的人，最為適合。

郭台銘說，科技戰跟著貿易戰一起開打，全球科技版圖將出現新局勢，台灣要發揮ICT產業實力；面對5G與AI新時代的來臨，5G資訊高速公路的布建，相當重要。

郭台銘認為台灣有優質的中小企業，場域條件佳，加上人民教育程度高，行銷成本低，是全球最好的AI實驗場域。

郭台銘說，台灣除了水、電、工、地、人才等5缺之外，還有轉型投資的第6缺，以及第7缺，就是解決問題的好總統，強調自己最適合帶領台灣拚經濟，有能力與美、中、日等國談判，簽訂自由貿易協定。

郭台銘也提出鼓勵與協助新創產業之道，讓年輕人有更好的工作機會；並擘劃台灣經濟發展國家隊的藍圖，包含東進、西和、南拓、北接等策略。

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