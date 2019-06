反送中》五月天石頭臉書遭檢舉消失 「反送中」頻傳網路攻擊

2019-06-14 22:44

〔即時新聞/綜合報導〕五月天石頭昨(13日)因在臉書粉絲專頁,留言回覆香港網友「一直都在」之後,臉書疑遭大量檢舉而消失。無獨有偶,和「反送中」有關的網路攻擊不只這一樁,包含Google翻譯離譜誤譯,以及「反送中」成員用來部署聯絡的通訊軟體「Telegram」遭到「DDoS網路攻擊」(分散式阻斷服務攻擊,distributed denial-of-service attack),以致於部分地區用戶無法正常連接使用。

石頭昨因在臉書粉絲專頁,留言回覆香港網友「一直都在」之後,臉書專頁卻突然消失,網友紛紛議論是否因該則挺港的回覆,導致石頭的臉書遭到惡意檢舉。今稍早石頭的臉書回復,該則貼文立刻湧入大批網友留言「歡迎回來!」

因支持「反送中」而遭受網路攻擊的相關事件不只這一件,根據本報稍早報導,近日「反送中」行動成員用來聯繫部署的通訊軟體「Telegram」在12日遭到「DDoS網路攻擊」,造成部分地區用戶無法正常連接使用,而昨「Telegram」創辦人杜洛夫(Pavel Durov)在推特證實,該網路攻擊主要來自中國,且攻擊時間與抗爭時間吻合。

另一起則是,有網友昨晚發現Google翻譯將「so sad to see Hong Kong became China」離譜誤譯成「很高興看到香港變成中國」,專家指出,Google翻譯是使用RNN神經網路,要做到誤導效果,起碼要有幾十萬、幾百萬筆錯誤樣本,能做出此規模攻擊的組織,「不用明白的說出來,大家也都知道」。

