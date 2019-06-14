反送中》五月天石頭臉書遭檢舉消失 「反送中」頻傳網路攻擊

2019-06-14 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕五月天石頭昨（13日）因在臉書粉絲專頁，留言回覆香港網友「一直都在」之後，臉書疑遭大量檢舉而消失。無獨有偶，和「反送中」有關的網路攻擊不只這一樁，包含Google翻譯離譜誤譯，以及「反送中」成員用來部署聯絡的通訊軟體「Telegram」遭到「DDoS網路攻擊」（分散式阻斷服務攻擊，distributed denial-of-service attack），以致於部分地區用戶無法正常連接使用。

石頭昨因在臉書粉絲專頁，留言回覆香港網友「一直都在」之後，臉書專頁卻突然消失，網友紛紛議論是否因該則挺港的回覆，導致石頭的臉書遭到惡意檢舉。今稍早石頭的臉書回復，該則貼文立刻湧入大批網友留言「歡迎回來！」

因支持「反送中」而遭受網路攻擊的相關事件不只這一件，根據本報稍早報導，近日「反送中」行動成員用來聯繫部署的通訊軟體「Telegram」在12日遭到「DDoS網路攻擊」，造成部分地區用戶無法正常連接使用，而昨「Telegram」創辦人杜洛夫（Pavel Durov）在推特證實，該網路攻擊主要來自中國，且攻擊時間與抗爭時間吻合。

另一起則是，有網友昨晚發現Google翻譯將「so sad to see Hong Kong became China」離譜誤譯成「很高興看到香港變成中國」，專家指出，Google翻譯是使用RNN神經網路，要做到誤導效果，起碼要有幾十萬、幾百萬筆錯誤樣本，能做出此規模攻擊的組織，「不用明白的說出來，大家也都知道」。

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