張小月籲港府：不要讓香港年輕人的母親 繼續在街頭哭泣

2019-06-14 19:59

〔記者施曉光／台北報導〕海基會今天召開董監事聯席會議，董事長張小月致詞時針對最近香港因為反對「逃犯條例」爆發衝突發表看法，她說，暴力鎮壓無法解決問題，反而會讓香港政府與人民之間的心靈距離愈來愈遙遠，呼籲港府放下鎮暴部隊的武器，正視香港人民的意志，妥善處理「逃犯條例」，「不要讓香港年輕人的母親繼續在街頭哭泣」。

張小月說，今年是「六四事件」30週年，回想30年前，台灣剛剛解嚴，推動各項民主改革，台灣如今走向高度自由民主，成為全世界華人民主世界典範，反觀中國大陸雖然經濟上發展，但在政治面沒有帶來民主改革，反而更加限縮，讓人遺憾，這種情況也對香港「一國兩制」造成很大的衝擊。

她說，看到超過百萬的香港民眾走上街頭，表達抗議以及罷市、罷課，但很不幸的，香港警方用暴力鎮壓反抗行動，引起國際社會關注，大家都感受到香港民眾捍衛自由、民主、法治與人權的決心與強烈意志，而美國國會、歐盟也都發表官方聲明，支持香港人民，要求香港政府尊重香港民眾有集會與表達意見的權利，不應該用暴力鎮壓，蔡英文總統也明確說，台灣會和香港人民站在一起，堅決守護自由。

張小月指出，海基會持續協助政府宣傳「歡迎台商回台投資行動方案」，許多中國大陸台商對於回台投資有高度興趣，目前已有成功通過審核的個案，海基會是服務台商的重要平台，無論投資需求或經營方面的問題，都會積極、持續提供協助。

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