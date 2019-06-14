「他不愛高雄」 黃光芹曝：韓國瑜2月就想選總統

2019-06-14 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹今天（14日）稍早張貼《你所不知道的韓國瑜》系列一，文中點破高雄市長韓國瑜不愛高雄，不只曾跑去台北登記參選市長，還稱「他在（今年）2月就想選總統」，和妻子李佳芬、女兒韓冰、旺旺集團總裁蔡衍明搭成「鐵四角」，向總統之路挺進。

黃光芹提到，2018年3月3日，國民黨主席吳敦義勸高雄市長韓國瑜選高雄市長，還找來前高雄縣長楊秋興，然而韓國瑜百般不願意，拿妻子會和自己離婚當擋箭牌，反倒4度力勸楊秋興參選，不過都被楊拒絕。韓和楊後來談到金錢問題時，楊秋興表示，6000萬到1億元都可以選，可先拿2000萬元籌備款，反正後來拿70萬票、一票30元，2000萬的本，就可以拿回去，「沒想到選舉也是門生意，韓拿了89萬票，多賺了600多萬入袋。」

黃光芹指出，當韓國瑜確定參選時，地方人士反彈很激烈，謝龍介曾說那些議員連五字經都飆出口，嫌韓空降嫌韓空降、還是個外省的。費了好大的功夫，好不容易把議員們安撫住，沒想到韓國瑜蹦一下，就跑去台北登記參選市長。

她強調：「韓根本看不上高雄，他看好台北市長，李佳芬要跟他離婚，也是幌子。他瞞著所有人，只有李佳芬知道，偷偷前往台北市黨部登記。等車快開到現場，黃文財等幕僚紛紛傻眼。幸虧他認識吳的幕僚，緊急致電告知，吳敦義才出面解決。」

她說，實際上，當時韓已完成登記，但最後硬被抽掉作廢，哪裡是沒備齊自傳，或是凸顯在高雄參選糧草不足的問題？黃光芹更點出，就因如此，韓國瑜從未幫丁守中站過台。韓國瑜選前選後滿口甜言蜜語，完全禁不起考驗。最後，她表示：「政治陳世美不是一天養成的，高雄註定成為糟糠之妻。故事還多的是，今天不過走個場，我們明天待續。」

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