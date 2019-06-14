時力擬「韓國瑜條款」 帶職參選視同辭職並追回補助款！

2019-06-14 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今爆出高雄市長韓國瑜名下財產破4000多萬，韓解釋大部分財產全來自政黨補助，而時代力量據悉已草擬修正「公職人員選舉罷免法」，防杜帶職參選的情況發生，外界將之視為「韓國瑜條款」。時力立委徐永明今在臉書上就直接嗆聲韓國瑜，「『落跑市長』把補助款吐出來，別讓人民國庫傻傻當冤大頭！」

綜合媒體報導，監察院14日公布的最新一期「廉政專刊」中指出，韓國瑜夫婦倆的存款存款4559萬餘元，對此韓國瑜解釋說絕大部分財產都來自政黨補助款，並強調自己現任公職，唯一原則就是不碰生意，名下財產除了政黨補助款，其餘都是清白的。

徐永明今下午針對這件事在臉書開嗆，認為這則新聞對民眾而言太諷刺，「不管是韓國瑜所稱的『政黨補助款』，還是因高雄市長選舉獲得快2700萬的『選舉補助款』，確實都讓韓國瑜因選舉而存款爆漲」，但現在才上任沒多久就投入總統選舉，這樣的行為說白了就是缺德！「韓國瑜要選總統，就先辭職市長，並把補助款吐回國庫，別佔人民便宜！」

徐永明表示，時力黨團為避免台灣政治人物帶職參選狀況一再發生，擬針對《選罷法》草擬初步修正案，內容明訂縣市首長、立委、議員等公職人員，除了競選連任外，只要登記參加其他公職候選人，那一刻起就視為辭職。徐永明也再強調，不只帶職參選問題，「像韓國瑜這類剛選上就落跑，也要修法將其「選舉補助款」追回。有政治人物靠選舉賺錢這麼離譜的漏洞不彌補，台灣納稅人要傻傻繼續當冤大頭何年何月？」

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