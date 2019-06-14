投開票所屬公務使用 斗六工業區同意無償使用場地了

2019-06-14 18:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市公所為辦理明年總統、立委選舉選務工作，向經濟部斗六工業區服務中心借場地，但服務中心要收租金，讓公所打退堂鼓，斗六市長林聖爵說，如果公家都帶頭要場地租金，選舉還要辦嗎？今天下午大逆轉，斗六工業區服務中心說，投開票所屬公務使用，同意公所無償借用。

林聖爵說，行政部門間應該互相幫忙，選務是中央託給公所的任務，公所一定完成，但公務單位應該彼此配合；雲林縣長張麗善也說，辦理選務時需要很多場地，斗六工業區服務中心屬於經濟部工業局，整個國家辦理大選時，公部門理應協助，希望中央與地方能夠一致，不要增加地方財源的負擔。

事件曝光後，驚動中央選委會等部會，中選會也說，法律上是沒有明定不能收費，沒有違法問題，但印象中公部門不曾收費；中選委主委李進勇也親自打電話向林聖爵致意。

斗六工業區服務中心說，依規定經管理機關認可屬於公務、無營利行為，即可無償提供其他公家機關使用，經工業局指示，已同意無償借用，公文於下午送抵斗六市公所。

公所說，很感謝服務中心願意借場地作選舉公務使用，但一般選務工作必須在投開票的前一天佈置場地，斗六工業區服務中心只同意借一天，就是投票當天，與一般的兩個工作天有出入，會再與服務中心溝通。

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