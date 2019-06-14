最強反串！他列挺韓6大理由「順利代表共產黨...」

臉書粉專「吳濬彥Wu Jun Yen沒有在裡面團隊」發文反諷「支持韓市長的6大理由」。圖為韓國瑜日前拜訪香港特首林鄭月娥。（高雄市新聞局提供）

2019-06-14 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選由韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中5人競逐，執行民調時間也確定是7月8日到14日的每晚6:00到9:30，預計會在7月15日公布結果；臉書粉專「吳濬彥Wu Jun Yen沒有在裡面團隊」14日發文反諷「支持韓市長的6大理由」。

「吳濬彥Wu Jun Yen沒有在裡面團隊」在臉書PO出6大應該挺韓國瑜的理由，風趣表示，隨著韓國瑜上任高雄市長後荒腔走板的表現一一浮現，「要讓他能順利代表要讓他能順利代表共產黨，啊不，國民黨參選」，甚至讓國民黨分裂。

他搞笑整理了支持韓國瑜的理由：

1.庶民身分：存款僅4559萬6744元，有價證券僅1404萬1203元

2.人緣超好：中國國台辦劉結一、香港特首林鄭月娥、中聯辦王志民都是他的好朋友

3.認真負責：不會太常請假，會盡量去開會，帶職參選絕不請辭，專心留在高雄選總統

4.深得民心：50歲以上，長期支持國民黨，只看中天新聞，一定支持韓國瑜

5.黨內最強：郭台銘、朱立倫、王金平都不是對手

6.守護台灣：只有支持國瑜，「讓英文當選」，才能守護台灣

他把6點原因酸溜溜地整理，讓許多網友笑開懷，表示「支持韓導，票投英文」，許多網友紛紛留言「你這反串搞得我好亂喔，我到底要投他讓他出來很好打、還是不要投他讓他回家吃自己啊」、「初選讓他出線 然後再讓他回家」、「送他回雲林老家」。

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