庶民韓國瑜存款破4千萬 郭台銘：有錢不恥辱 就怕沒志氣

2019-06-14 16:38

〔記者王捷／台南報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今天走訪台南，下午安排「吃透透」行程，邊吃邊接受採訪，被問到外傳他在總統初選民調未結束前，就知道蔡英文、賴清德誰會勝出，被質疑是否有外力影響民調？郭台銘說，他有大數據分析，用數字預測未來。而被問到韓國瑜存款有4000多萬，又自稱「庶民」，他有什麼看法？郭台銘說，有錢不代表恥辱，怕的是沒有志氣。

郭台銘在國民黨市議員安排下，到安平吃蚵料理，他說，台南他不常來，但是跟奇美公司合作很久，來視察時，合作夥伴都會帶他吃小吃，吃到烤蚵時也沒忘記另一半，大讚烤蚵是老婆的最愛。有市議員預先訂了100分套餐，原本郭台銘吃小吃行程沒有開放採放，但到了餐廳時臨時改變，邊吃邊回答了3個問題。

問到是否參加館長與黃國昌直播？郭台銘說，只要時間允許、有邀請函，他就會參加直播，但是目前還沒有寄邀請函來，如果收到會再研究。

第二個問題針對民進黨總統初選民調，久傳他在結果出爐前就知道結果，郭台銘則說，他事前知道結果，是因為有大數據分析，他用數據預測未來，所以他知道結果。

最後被問到，郭台銘是台灣首富，而韓國瑜自稱「庶民」，卻被查出有存款4000多萬，兩者相當矛盾。郭台銘說，任何人只要靠自己努力、合法的賺錢，有錢並不代表恥辱，怕的是你沒有志氣，像很多老闆開這種小吃店，他就是這麼拚，什麼叫庶民經濟，賺錢的才叫經濟。

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