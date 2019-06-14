評貿易戰、反送中 劉泰英：中共助攻小英2020選情

2019-06-14 16:11

〔記者吳佳穎／台北報導〕美中貿易戰自5月起再起戰火，近期香港「反送中」抗議也讓美中國際關係更形複雜；台綜院創辦人劉泰英今（14）日表示，貿易戰如果沒有趨緩，「明年全球經濟會更糟糕」；並認為，貿易戰，加上香港「反送中」抗議，「對小英太好了，我懷疑中共是在暗助蔡英文。」

劉泰英指出，過去在英國統治下香港司法獨立、體系健全，對港人而言，由共產黨領政的中國司法是不可信賴的，因此無法接受香港政府強推逃犯條例草案；香港目前反佔中行動，顯示「（中國）答應你的不一定會實現」。

當初香港1997年回歸，中國答應「一國兩制50年不變」，但事實上香港的變化很大，「這也讓台灣人更不相信一國兩制。」

談到香港經濟前景，劉泰英說，「就是沒前途了嘛」，呼籲年輕人千萬不要去香港，「能逃的資金已經逃了，大家都在逃。」

此外，日前藍營總統初選參選人郭台銘表示，美中貿易戰可能引發比金融海嘯更大的危機；劉泰英認為，過去台灣碰到最大的金融危機是「1997年的亞洲金融風暴」，不過當時台灣應對得宜，所以在不用求助國幣貨幣基金等國際機構下安然度過；並為當時政府採取的「紓困」措施辯護，強調，「如果當時不紓困，經濟就垮了。」

應對未來貿易戰可能對台灣帶來衝擊，劉泰英認為，台灣經濟、企業如果受到衝擊，政府必須插手，「這不是自由經濟，而是政治因素帶來的衝擊」，建議政府除了貨幣政策、廠商輔導外，也應該穩定企業信心，要求金融機構不要抽銀根；劉泰英說：「金融機構最喜歡『雨天收傘』，但這將加速企業完蛋、導致經濟垮台，金融機構也無法倖免於難。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法