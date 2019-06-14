郭、韓誰比較好對付 網友投票一面倒看衰他！

2019-06-14 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選昨（13日）出爐，由現任總統蔡英文勝出，對手國民黨則認為，蔡英文作為總統大選對手「比較好應付」。對此，臉書粉專「只是堵藍」舉辦投票，郭、韓誰出線「對小英來說比較好對付？」2萬名網友一面倒認為韓國瑜「比較好打」！

民進黨總統初選結果由蔡總統出線，國民黨黨務人士表示，藍營本來就預測蔡英文能勝出，因應明年總統大選，黨中央早已有譜，並評估相較敗北的前行政院長賴清德，蔡英文作為對手「比較好應付」。另外，國民黨總統初選民調確定在7月8日至14日舉行，共計15000分民調，於15日中午公布結果。

對此，臉書粉專「只是堵藍」13日下午6點舉行投票活動，詢問網友們認為「國民黨誰出線小英比較好對付？」投票經過24小時的時間，2萬名網友中有82%的人表態會「灌票給韓國瑜」，另外有18%的網友表態會「灌票給郭台銘」，投票結果呈現一面倒的態勢。

許多投票的網友留言，「韓國瑜真的好打，一堆問題，唯一的問題是無腦韓粉」、「要講清楚，民調電話支持韓國瑜，票投給小英喔！」、「選韓禿頭不是因為他比較好打 而是因為想一直看笑話...」、「當然拱韓國輸，上次唯一支持勝文 效果太棒了！」、「韓國瑜看起來好打一點，因為他真的很嘴砲，一點成績都沒有」。也有人說，建議「灌給郭，然後積極鼓吹韓脫黨參選！」

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