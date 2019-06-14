藍初選混沌 馬朝官員籲國民黨「挺韓共治」

2019-06-14 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選民調昨（13日）出爐，由總統蔡英文勝出，反觀國民黨陷入「擁韓」和「反韓」的內鬥。對此馬英九政府時期的行政院發言人胡幼偉表示，「非常時期非常手段」，呼籲藍營一致團結終止初選，由黨中央徵召高雄市長韓國瑜為總統候選人。

「面對民進黨這個特殊敵人，國民黨要贏，一定要有非常時期的非常手段。」胡幼偉在臉書表示，他的具體建議是：有鑑於韓國瑜最能吸收基層工農群眾選票，沒有黨外這些地氣族庶民票，郭台銘就算能贏初選，也贏不了大選。那就不要囉唆了。「老郭、阿倫、喬公、周縣長、同表為求黨的勝選，聯手開記者會，宣佈放棄和老韓爭鋒，並呼籲藍營一致團結，終止初選，由黨中央徵召老韓為總統候選人。」

「張善政要整合進來，不要讓他在外面搞，變成獨立參選人。」胡幼偉也說，韓國瑜帶職參選，平時還要主持高雄市政，就不要再設立競選總部，一切作戰事宜，由「作戰指揮中心」負責執行相關任務。韓國瑜假日時，配合出場宣傳即可。

至於其他總統參選人，胡幼偉認為，「郭朱王周張和善政，誰要當副總統候選人，誰勝選後要坐什麼位子，自己去喬，喬好就好。反正都是人才，坐什麼位子，都是為人民服務嘛」。

他還預言，國民黨若開了這場記者會，全世界震驚！島內不少藍民感動落淚，新聞媒體炸了鍋，所有人不敢相信國民黨竟然能有這種覺悟，新聞連炒數個月，海外華僑興奮到爆。「老韓成為中華民國第一位庶民總統。但他不能獨享大權，國民黨進入黨內分權共治時代」。

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