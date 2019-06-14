網路節目挨批公器私用 柯P酸綠議員：去看小英最近做的事

2019-06-14 17:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲本週三起在Youtube官方頻道推出新節目「這就是科學」，引來藍綠台北市議員質疑公器私用。柯文哲今天下午受訪時被問到此事，他先反問記者，「哪個議員？」接著酸說，如果是民進黨議員，「就請他們去看小英總統最近做的事」，如果是藍的議員也還好。

本報獨家報導，柯文哲推出「這就是科學」網路節目，柯文哲化身教授，利用科學理解析政治時事，首集以細胞發炎反應解釋年金改革政策，內部問題不應外部化，但議員質疑，節目製作拍攝動用市府資源，批評柯用市政資源打造自有品牌的疑慮，根本是公器私用。

柯文哲今天下午出席警察局金吾獎頒獎典禮，接受媒體聯訪被問到此事，他先是反問記者，「哪個議員？」記者回說，有民進黨議員洪健益、國民黨議員汪志冰、游淑慧等人，他接著說，如果是民進黨的議員，就請他們去看小英總統最近做的事；如果是藍的議員，也還好。

柯文哲說，他常說，自己在完成蔣渭水90年前沒有完成的命運，要當作一種社會運動、新文化運動，所以很多觀念，要透過自己來說明，把觀念推行到全台灣去，「所以對我來講，改變政治文化是重要的社會運動，其實每天做的工作就是改變台灣的政治文化。」

網路節目的影片背景出現時鐘指著「8點20分」，網友聯想到認為是「20點20」意思，似乎是指參選2020總統大選，柯文哲被問到時，傻住問說，「8點20跟2020有什麼關係？」隨後想通後就說，「齁齁齁」，時鐘幾點不是他決定的，但負責籌畫該節目的市府副發言人柯昱安稱留給外界解讀，柯文哲則說，「不要理他」。

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