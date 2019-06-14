集結24成功企業經營之道 想「贏在決勝點」快看過來

2019-06-14 16:16

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園產業界的年度盛事「第十二屆績優企業卓越獎」去年底公布24家獲獎企業，桃園市府經濟發展局將這些企業創業心血和成功經過，全集結在「贏在決勝點」一書，市長鄭文燦今天出席「第十二屆績優企業《贏在決勝點》新書發表會」時說，這本書能讓讀者或有志創業者能一探成功企業經營之道，進而從他人的成功經驗或失敗關鍵中學習，成為有志創業青年朋友的學習典範。

鄭文燦指出，台灣中小企業學習曲線短，具十足打拚精神，除在經營上認真專注，還能不斷創新學習，企業獨角獸不是一天造成的，5個類別的獎項都相當有價值，獲獎的24家企業都是各行各業的佼佼者，是其他企業的典範，得獎企業未來發展可期，也希望市府經發局能持續與媒體合作，介紹桃園企業，促進產業間相互學習與發展。。

他提到，創業有許多型態，中央與地方政府應持續支持各式各樣的創新創業，而桃園作為企業搖籃，也是全台灣工業產值最高之處，期盼桃園能成為一個好的創業聚落，讓各式各樣的企業安心落腳桃園，展現「Made in Taoyuan」的價值，同時感謝不少企業願意善盡企業公民的社會責任，市府團隊也會持續與企業公民建立良好互動，讓桃園發展得更好。

桃園市政府自2007年開始，持續辦理績優企業卓越獎表揚活動，至今超過上百家優質企業已獲得表揚，第十二屆桃園市績優企業卓越獎依產業特色分為5大獎項，分別是「長青企業卓越獎」代表企業在桃園深耕超過30年，歷經市場考驗後仍屹立長存、「創新智慧卓越獎」展現創新研發能量，透過創新不斷讓企業成長、「環保循環卓越獎」積極推動綠色生產、綠色產品與宣揚環保意識、「服務品質卓越獎」強調以人為本的服務態度，滿足消費者多元需求、「青年創業卓越獎」鼓勵企業不畏創業艱辛，由小而大持續發展，經評選後有24家企業獲獎。

24家得獎企業分別為：「長青企業卓越獎」的中壢汽車客運、宏亞食品、震雄機械廠、盈亮健康科技；「創新企業卓越獎」的興采實業、怡仁綜合醫院、旭申國際科技、技嘉科技、全新生醫；「環保循環卓越獎」的歐萊德國際、東元電機、世堡紡織、國瑞汽車、華夏航科國際；「服務品質卓越獎」的天成醫療社團法人天晟醫院、美科科技、漣茂國際、黑珍珠國際企業、棋苓公司；「青年創業卓越獎」的新穎數位文創、愛綠淨生技、無極限國際有限公司、日威科技、程捷科技，

經發局長郭裕信表示，期許《贏在決勝點》一書，可讓更多擁有創業夢的青年能夠在桃園遍地開花，讓桃園成為青年創業最佳舞台，「第十三屆桃園市績優企業卓越獎」徵選活動即將開始徵件，歡迎桃園企業踴躍報名，讓全國看見更多的桃園績優企業。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法