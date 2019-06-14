曾暗指小英行政院長選錯人 蘇嘉全澄清：沒說是誰

2019-06-14 13:12

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選結果揭曉，尋求連任的蔡英文總統擊敗前行政院長賴清德，將代表民進黨角逐明年大選。初選過後外界關注蔡英文是否與賴清德「蔡賴配」搭檔參選正副總統，媒體今天詢問若是蔡英文與蘇嘉全的「蔡蘇配」是否有可能？對此立法院長蘇嘉全沒有正面回應，反而說：「她（指蔡總統）如果跟蘇貞昌一起配也很好！」

蘇嘉全曾在蔡賴初選期間表示，「如果她（蔡英文）做錯了，就是用不對行政院長」引發外界關注蘇嘉全批判曾任閣揆的賴清德不適任，不過，蘇嘉全今天澄清說，並沒有說賴院長不適任，他的意思是，如果內政做不好，不能把責任推給蔡英文，只能講蔡英文選不對行政院長，「我也沒有指明是賴院長」，不能把團隊的責任歸咎於某個人，這是大家都有責任的。

蘇嘉全上午出席總統府資政姚嘉文的「姚嘉文追夢記」新書發表會，包括民進黨主席卓榮泰、前黨主席游錫堃、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、前駐日代表羅福全等多位綠營重量級人士及獨派人士到場。

被問及民進黨初選過後如何團結，蘇嘉全表示，任何選舉包括黨內初選或大選，過程中難免有火花，如果把火花變成燦爛且漂亮的火花，就是團結的開始。

蘇嘉全說，蔡英文、賴清德在初選過程彼此之間都蠻克制，難免有火花，但這個火花也可以變成記憶中最漂亮的部分，相信團結就一定可以形成。民進黨的屬性一向是初選過後就能團結在一起，他對於民進黨的團結非常有信心。

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