台中和平區長林建堂被彈劾 「賣官案」始末看這裡...

2019-06-14 13:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市唯一原住民自治區和平區的區長林建堂，因「賣官」等案被監察院彈劾，此案源於2014年間，林建堂（國民黨籍）擬參選第一屆直轄市的山地原住民區區長，卻缺選舉資金，向地方人士王秋助籌募20萬元，承諾當選後，區公所的機要秘書職務，由王秋助舉薦，王秋助遂交款20萬元，幫兒子王正顯謀得機要秘書一職，不料，王正顯只當2年官，就被林建堂「下條子」走人，引發王秋助不滿而舉發，一、二審依準收受賄賂罪判刑1年徒刑，褫奪公權3年。

台中地院與台中高分院判決書指出，2014年地方自治法修正，台中市和平區列為直轄市山地原住民區（俗稱原鄉），區長由官派改為民選，林建堂（國民黨籍，2018年改以無黨籍連任成功）投入競選，卻缺乏競選資金，任職台中議員期間，又因違反公職人員利益衝突迴避法，被法務部裁罰612萬餘元，欠缺資金的他，向王秋助籌錢時承諾，如果資助他20萬元，當區長後，機要秘書一職由王秋助推薦，王秋助想讓閒賦的兒子王正顯當官，遂於同年3月18日給林建堂20萬元。

雙方協商時，王秋助擔心林建堂反悔，要求簽署承諾書，內容是「本人承諾本屆區公所秘書之職將委由地方人士王秋助君，推薦地方有資格之人士擔任，以符合地方各界期望」，林建堂當選後，履行承諾，聘請王正顯當機要秘書，卻在2年後「下條子」要王正顯離職，王秋助氣得告發，台中地院一審依準收受賄賂罪，判刑1年並褫奪公權3年，20萬元沒收。

林建堂上訴二審，辯稱20萬元是王秋助主動贊助他，與聘任王正顯當機要秘書，兩者無對價關係，簽承諾書也是為地方舉才，至於王正顯是因參選農會總幹事（落選）而自行辭職，台中高分院卻認為，舉才何需簽承諾書？王秋助等證人都指控林建堂以機要秘書一職換取20萬元，不採信上述辯詞，今年5月30日維持一審的1年原判，可上訴三審。

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