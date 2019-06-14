重視主權創高、超越經濟利益 中研院：國人危機感更甚太陽花

2019-06-14 12:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院社會所中國效應研究小組從2013年起進行調查，針對台灣民眾對於在兩岸交流協商時，「經濟利益」和「國家主權」何者比較重要的問卷題目，今年3月調查後出現黃金交叉，國家主權更重要的比例首度突破經濟利益，來到58.3%。研究小組召集人、中研院社會所副所長陳志柔表示，今年台灣人對於主權的危機感，比太陽花運動前後還強烈，也慢慢對於經濟比較沒有這麼大的幻想。

中國效應研究小組針對中國崛起對於台灣政治、經濟、社會與文化的影響，對台灣民眾進行調查，其中問卷內容包含「對於兩岸交流的協商，有人認為台灣的經濟利益重要，有人認為台灣的國家主權重要，請問您認為哪一個比較重要?」

研究小組統計，從2013年有55%的受訪者認為經濟利益比較重要、39%的人認為國家利益比較重要，2015年後，兩者比例則越來越接近，認為經濟利益重要在2015年為49.4%，國家主權重要的則是42.2%，這是兩者比例最接近的時刻，到了2016年選經濟利益的比例則是50.2%，國家主權為45.2%。

研究小組統計資料結果指出，2017年和2018年，兩者比例再度出現比較大的變化，認為經濟利益較為重要的比例往上攀升，這2年都上升到56%，認為國家主權比較重要的比例，2017年降到37.4%，2018年又下降到36.1%。

但是就在今年3月最新調查，出現明顯轉折，台灣民眾認為經濟利益比較重要的比例，首度在調查年分中降到31.3%，國家主權更提升到58.3%。

中研院社會所中國效應研究小組召集人、社會所副所長陳志柔表示，台灣民眾對於兩岸協商的核心難題，在於經濟利益和國家主權兩者的選擇和權衡，兩者就像麵包和愛情的選擇難題一樣，台灣民眾對此議題的態度，顯然也會影響兩岸政府的行動和策略，因此突顯這項調查的重要性。

陳志柔指出，從2013年、2015年到2017年間，兩者比例最接近的時間點是2015年，也就是太陽花反服貿運動後的一年，從2013起數據來看，隨著國民黨執政越久，選擇經濟利益的比例開始減低。但是民進黨執政後，選擇經濟利益的比例又開始增加，民進黨蔡英文政府2016年上台後，強調國家主權，兩岸政治關係趨於緊繃，但是認為台灣經濟利益比較重要者，卻也增加了。

他進一步探討背後因素，陳志柔表示，2015年以來，年輕及社經地位較低的群體，比較傾向強調國家主權，反對兩岸經濟關係更加開放，因為他們多是勞動力市場的弱勢者，或許認為兩岸經濟交往會帶給他們在就業市場更嚴厲的競爭，也會帶來生活消費上漲，例如房價和物價。

陳志柔指出，而年輕族群在社會流動和資源分配的機會結構上已經處於劣勢，對可能進一步開放的兩岸互動更存有疑慮，從2014年的太陽花運動也可看到，年輕世代成長於1990年代後，社會化和學校經驗已經沒有傳統國民黨的中國民族主義元素，對於台灣認同更為強烈，甚至產生對中國威脅感、排斥感。

對於2018年後的數據變化，甚至在2019年出現黃金交叉，國家主權比例首度突破經濟利益，陳志柔表示，由於問卷是今年3月進行調查，所以可以看到今年1月以來，習近平一國兩制的談話，以及後續對台灣不友善的回應，讓台灣人感受到中國對台灣的壓力和威脅，台灣人對主權的危機感，比起2014年太陽花運動前後還強烈，台灣人也慢慢對於經濟比較沒有這麼大的幻想。（13:34更新）

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