出席院會後慘遭網友洗臉 韓國瑜：不要讓口水模糊焦點

2019-06-14 09:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今指出，市長韓國瑜昨帶領市府首長出席行政院會，促請中央優先協助推動包含「登革熱防疫」、「仁武產業園區」等五項議案，高市府感謝中央已承諾之預算及建設，但也籲請明確回應包括仁武產業園區環評時程、財劃法等需求，對於被網友以影片截取剪接、完全不見發言事實感到遺憾，不樂見原應是中央舆地方合作建設的良性溝通，卻成為網路指摘攻擊戲碼。

韓國瑜期盼，中央承諾事項儘快落實，不要口惠不實，更不要讓多餘的口水模糊焦點。

市府內部指出，昨天院會應該是良性互動，事後卻在網路與媒體上，出現蘇貞昌院長單方面的說法，例如蘇貞昌提醒別說中華民國「地區」、及蘇貞昌所說「能做到才重要」等畫面，又例如媒體形容韓國瑜「閉目養神」，許多剪接內容並不完整。

市府說明，有關防疫經費，中央疾管署補助861萬，墊付費用執行率已達100%（用人費用除外），市府預算今年編列3400餘萬元（包含既定用途費用），執行率已達87%，第二預備金也已動支4738萬元。

然而，中央補助款861萬，第一期款150多萬、第二期款799萬，中央在本月4日發文請市府寄領據，並於本月10日撥款。市府澄清，蘇貞昌院會所表述已給予高雄1千多萬，為去年即已提報預算，其中253萬是市政府的自籌款。重點在於今年因應疫情提出後續仍需登革熱防治經費5318萬3510元。

捷運路網方面，雖中央將「捷運黃線」及「岡山路竹延伸線」第一階段納入前瞻基礎建設計畫，市府認為，距實際撥款還有很長時間。再來，「岡山路竹延伸線」第二階段計畫，目前環評審議中，市府將儘速修正環評報告，期盼排入7月中下旬之環評會議審議。籲請中央環保署協助加速審查儘速核定，此一訴求中央也無明確回應。

有關南部國際機場，中央提撥252億辦理高雄機場2035年整體規劃，惟依此改造期程仍緩不濟急。預期國際航廈容量自明（109）年起將無法滿足，而國際航廈改善工程預定115年才完工，將有6年空窗期。

高市府除建請加速推動小港機場國際航廈之更新，並建言闢建南部國際機場以解決地方需求，然而，行政院只說之前12次評估，卻無視於小港機場國際航廈容量自109年起將無法滿足，國際航廈改善工程預定115年才完工，將有6年空窗期問題。

最後，為落實地方自治，中央應將錢、權下放，建議中央將營業稅提撥統籌分配稅款的比率由40%提高為50%，同時應取消中央補助地方整體財源成長上限之限制，否則將失去調整意義。預估營業稅提撥率提高後六都獲分配統籌款增加共約235億元。高市府表示，此一訴求中央也沒有明確回應。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法