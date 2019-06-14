柯志恩曝國民黨「最大隱憂」 坦言「好像只有挨打的份」

2019-06-14 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕「反送中」抗爭行動越演越烈，12日甚至爆發流血衝突，導致群情激憤。對此，國民黨立委、黨團副書記長柯志恩說，必須承認國民黨對於反送中一事，並沒有在立即的時間表態。她暴露國民黨現在最大的隱憂，就是「只要談到統獨問題、習五點、反送中，國民黨好像就是挨打的份」，她也想質問國民黨：「我們的論述到底是什麼」？

13日播出的政論節目「新聞面對面」中，柯志恩說，「我雖是國民黨員，但我必須承認國民黨對於反送中一事，並沒有在立即的時間做一些表態」，她補充，朱立倫有，但聲量不夠大，郭台銘也只是「被堵麥的時候講了一句話」。

柯志恩舉自己為例，11日她在臉書發了一篇「『反送中』的怒火正在燒」貼文，結果臉書「完全被對岸的人給灌爆了」，還有很多人罵她身為立法委員搞不懂引渡條款。柯志恩說，當看到這麼多人上街頭，香港政府用這樣的方法對待那些年輕學生的時候，「怎麼可能沒有一些態度上的表達？」她說，「今天我們（國民黨）立法院黨團有（表達），但是已經好幾天了」。

柯志恩說，沒有在第一時間立即表態的話，某種程度上來說就是失分，「所以我必須要去說，國民黨現在最大的隱憂就是，不能每一次都說小英撿到槍，只要談到統獨問題、習五點、反送中，國民黨好像就是挨打的份」，她質問國民黨，對於兩岸關係「我們的論述到底是什麼」？

柯志恩希望，不要每次就期望最好什麼事情都不要發生，希望不要有軍機、航母繞台灣海峽，「我們不能這樣去等」。她認為，所有候選人對這樣的事情應該要有一致性的說法，「顯然我們目前的平台，對這樣的事情沒有，這才是我們最憂心的」。她也認為，在統獨問題上，「我們的表態、論述在統獨問題上，勢必一定要有堅決的想法」、「除了九二共識外還有沒有更細緻的說法」？

柯志恩臉書：「『反送中』的怒火正在燒」遭對岸網友灌爆

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