蔡總統聲援香港「反送中」 中網友翻牆：請台灣守住自由民主

2019-06-13 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（12日）公開在推特表態，聲援香港人民對自由的追隨與抗爭，並對港警朝和平抗議的民眾動武，感到相當遺憾，並表示台灣將與愛好自由的港人同在。該則推文底下，一名來自中國的網友翻牆留言，表示感謝蔡總統持續為自由及普世人權價值發聲，最後更向蔡總統鼓勵打氣「也請台灣守住自由民主價值！」

蔡總統昨在推特發文聲援香港，表示縱使港民對當局的訴求像是石沉大海，也請港人看見台灣與世界其他理念一致的國家，都與香港同在。而該則推文底下，一名自稱來自湖南株洲的網友留言，感謝蔡總統持續為香港以及自由公義的普世價值發聲。

這名網友表示，自己身處一個沒有言論自由以及法治的地方，甚至連人權也得不到有效的保障，在一黨專制、獨裁統治下的處境下，很遺憾自己對香港現況的無能為力，只能翻牆出來發聲，表態「反對修訂《逃犯條例》，反對制定惡法，反對香港當局漠視民意。」最後更向蔡總統鼓勵喊話「也請台灣守住自由民主價值！」

留言中還有日本網友的打氣，為熱愛自由的港人獻上祝福，並且祈願香港能迎向和平與自由。也有網友留言讚賞，蔡總統是「首位為香港發聲的首領」。

Utterly saddened to see the images of #HongKong police firing rubber bullets at protesters.



To the people of Hong Kong: you may feel your demands for freedom seem to fall on deaf ears, please know that all like-minded friends in #Taiwan & around the world are standing with you. pic.twitter.com/22cCCFdnLr — 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） 2019年6月12日

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