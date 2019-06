蔡總統聲援香港「反送中」 中網友翻牆：請台灣守住自由民主

2019-06-13 22:17

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文昨(12日)公開在推特表態,聲援香港人民對自由的追隨與抗爭,並對港警朝和平抗議的民眾動武,感到相當遺憾,並表示台灣將與愛好自由的港人同在。該則推文底下,一名來自中國的網友翻牆留言,表示感謝蔡總統持續為自由及普世人權價值發聲,最後更向蔡總統鼓勵打氣「也請台灣守住自由民主價值!」

蔡總統昨在推特發文聲援香港,表示縱使港民對當局的訴求像是石沉大海,也請港人看見台灣與世界其他理念一致的國家,都與香港同在。而該則推文底下,一名自稱來自湖南株洲的網友留言,感謝蔡總統持續為香港以及自由公義的普世價值發聲。

這名網友表示,自己身處一個沒有言論自由以及法治的地方,甚至連人權也得不到有效的保障,在一黨專制、獨裁統治下的處境下,很遺憾自己對香港現況的無能為力,只能翻牆出來發聲,表態「反對修訂《逃犯條例》,反對制定惡法,反對香港當局漠視民意。」最後更向蔡總統鼓勵喊話「也請台灣守住自由民主價值!」

留言中還有日本網友的打氣,為熱愛自由的港人獻上祝福,並且祈願香港能迎向和平與自由。也有網友留言讚賞,蔡總統是「首位為香港發聲的首領」。

Utterly saddened to see the images of #HongKong police firing rubber bullets at protesters.



To the people of Hong Kong: you may feel your demands for freedom seem to fall on deaf ears, please know that all like-minded friends in #Taiwan & around the world are standing with you. pic.twitter.com/22cCCFdnLr