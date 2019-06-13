墊付案攻防戰 民富國小校舍改建預算差點GG

2019-06-13 22:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會第10屆第1次定期大會今天最後一天續審市府提案，其中，民富國小校舍工程2439萬元的墊付案意外成為黨團攻防議案，民進黨市議員李妍慧批評，國民黨團拿教育當政治手段，對孩子就學需要的教育建設經費竟擱置；國民黨團則抨擊，市府提的墊付案太多，要求市府檢討財政狀況，且工程變更設計，顯示規劃有問題。經黨團協商，這項墊付案最後照案通過。

李妍慧說，此案在國民黨團釋出善意下通過，她感謝國民黨黨團願意放學校、家長、學生一馬。她說，過去類似民富國小的校舍改建案預算，在議會都會通過。國民黨團卻因對市府提墊付案太多有意見，拿民富國小的校舍改建工程開鍘，讓她無法接受，因為議員不能拿學生的權益當政治算計的工具。

她說，國民黨黨團用「市府應遵守財政紀律」為理由，要砍民富國小的校舍預算，是差別待遇。因為成德高中、香山高中、龍山國小、民富國小的預算墊付案都通過，唯獨民富國小要被用「財政紀律」放大檢視，這對民富國小學生不公平。民富國小有2000多名學生，是新竹市學生人數最多的國小，不能因政治立場，被迫沒有教室可上課。

國民黨團認為，市府今年開始已提太多的墊付案，基於對財政紀律的考量，要求市府減少提墊付案，不要預借明年的債務來支應今年的預算，更主張市府應運用議會審議通過的預算、如第二預備金來支應校舍工程開支。

不過，經黨團協商，國民黨最後釋出善意，無異議通過民富國小校舍工程等教育和社福相關的墊付案。

新竹市議會第10屆第一次定期大會共審議市府48個提案，其中有33個墊付案，通過28個墊付案，其中5個墊付案附帶決議，要求市府繼續向中央爭取全額補助或以其他預算支應。

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