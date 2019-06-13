墊付案攻防戰 民富國小校舍改建預算差點GG
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2019-06-13 22:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會第10屆第1次定期大會今天最後一天續審市府提案，其中，民富國小校舍工程2439萬元的墊付案意外成為黨團攻防議案，民進黨市議員李妍慧批評，國民黨團拿教育當政治手段，對孩子就學需要的教育建設經費竟擱置；國民黨團則抨擊，市府提的墊付案太多，要求市府檢討財政狀況，且工程變更設計，顯示規劃有問題。經黨團協商，這項墊付案最後照案通過。

李妍慧說，此案在國民黨團釋出善意下通過，她感謝國民黨黨團願意放學校、家長、學生一馬。她說，過去類似民富國小的校舍改建案預算，在議會都會通過。國民黨團卻因對市府提墊付案太多有意見，拿民富國小的校舍改建工程開鍘，讓她無法接受，因為議員不能拿學生的權益當政治算計的工具。

她說，國民黨黨團用「市府應遵守財政紀律」為理由，要砍民富國小的校舍預算，是差別待遇。因為成德高中、香山高中、龍山國小、民富國小的預算墊付案都通過，唯獨民富國小要被用「財政紀律」放大檢視，這對民富國小學生不公平。民富國小有2000多名學生，是新竹市學生人數最多的國小，不能因政治立場，被迫沒有教室可上課。

國民黨團認為，市府今年開始已提太多的墊付案，基於對財政紀律的考量，要求市府減少提墊付案，不要預借明年的債務來支應今年的預算，更主張市府應運用議會審議通過的預算、如第二預備金來支應校舍工程開支。

不過，經黨團協商，國民黨最後釋出善意，無異議通過民富國小校舍工程等教育和社福相關的墊付案。

新竹市議會第10屆第一次定期大會共審議市府48個提案，其中有33個墊付案，通過28個墊付案，其中5個墊付案附帶決議，要求市府繼續向中央爭取全額補助或以其他預算支應。

  • 新竹市民進黨籍議員李妍慧針對市府所提的民富國小校舍工程墊付案差點在市議會沒過的情況在議會與國民黨團槓上，認為教育與孩子不能成為政治算計的工具。（記者洪美秀攝）

    新竹市民進黨籍議員李妍慧針對市府所提的民富國小校舍工程墊付案差點在市議會沒過的情況在議會與國民黨團槓上，認為教育與孩子不能成為政治算計的工具。（記者洪美秀攝）

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