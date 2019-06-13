中油油輪波灣遇襲 經濟部「三點」報告

中油租用的貨油船在波斯灣傳出遭魚雷攻擊，經濟部晚間除了發文請國人不用驚慌，並表示國內汽柴油供應不受影響。（美聯社，圖片來源IRIB News Agency）

2019-06-13 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕關於今日有2艘中油租用的貨油船在波斯灣傳出遭魚雷攻擊的消息，經濟部晚間除了發文請國人不用驚慌，並表示國內汽柴油供應不受影響。

根據經濟部臉書粉絲專頁，經濟部表示向國人報告3件事情，首先是，船上的船員已全數獲救。其次是，貨油輪船籍為馬紹爾群島，船上船員都不是本國籍。最後，經濟部表示，目前國內安全庫存無虞，國內的汽油、柴油不受影響！

稍早中油也發佈聲明表示，受創情況及貨油損失程度尚待釐清，但安全庫存無虞，不影響汽柴航燃等油品供應及石化產品供應。

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