出席新北獅子會長交接典禮 郭董：想多沾染「這些味道」…

2019-06-13 21:24

〔記者周湘芸／新北報導〕鴻海董事長郭台銘今天受邀出席新北市獅子會會長交接就職典禮，並獲邀擔任首席顧問，他致詞時說，今天出席活動，就是希望多沾染獅子會熱心公益的味道、成功企業家的味道以及合群合作的味道，並強調，若自己當選總統，一定會發揚獅子會的精神。

郭台銘說，想要加入獅子會是深埋在心中30幾年的祕密，但多年前因為自己善事做太少而被拒絕，現能擔任其顧問也算是圓了夢。

此外，面對媒體追問，先前資深媒體人陳東豪在節目中爆料，郭董曾致電給高雄市長韓國瑜，要他別進中聯辦，郭台銘則不回應。

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