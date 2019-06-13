蔡賴籲團結 日本全台連聲明表肯定

2019-06-13 19:33

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本台僑團體組成的「全日本台灣連合會」13日晚間，由會長趙中正署名發表聲明，肯定民進黨總統初選結果出爐後兩候選人相互讚美並呼籲全黨團結的做法。

聲明中表示，民進黨初選過程展現台灣的主權、民主、自由和人權，這是台灣人的大勝利 。對於蔡英文總統和前行政院長賴清德兩位候選人在選舉結果出爐後，展現無私的精神尊重民主選舉結果，全台連也表示歡迎。全台連相信，台灣人的團結和民主主義的勝利未來必能受到國際社會的肯定。

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