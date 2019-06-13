竹市議會民進黨團提案聲援「反送中」 國民黨團反對
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新竹市議會民進黨團今天在市議會提案聲援香港「反送中」行動，但遭國民黨團反對未通過。（記者洪美秀攝）

新竹市議會民進黨團今天在市議會提案聲援香港「反送中」行動，但遭國民黨團反對未通過。（記者洪美秀攝）

2019-06-13 19:11

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會民進黨團今天在定期會最後一天會期中提出「聲援香港反送中」臨時動議案，號召議會聲援香港「反送中」運動，以民主自由普世價值對抗威權獨斷的香港政府。此提案獲得綠黨與時代力量支持，但遭國民黨團反對，最後擱置未通過。

國民黨團書記長張祖琰在會中表示，議員在會議中的討論，有些議員並未到場，所討論的結果不能代表其他議員，建議停止討論，不能替未到的議員做決定。擔任市議會主席的國民黨籍議長許修睿裁定此動議案未過。

新竹市議會民進黨六名黨籍議員李妍慧、曾資程、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥共同發起聲明，民進黨團總召李妍慧表示，民主人權是普世價值，這幾天很多市民對香港局勢同感憂懼。因此黨團在此時站出來發聲，除聲援香港民眾，更重要的是表達民進黨捍衛台灣守護民主的堅決態度，面對專制獨斷的強權，堅持公義跟人權絕不妥協。

黨團總幹事劉康彥表示，此案若通過，新竹市將是第一個站出來聲援香港的地方縣市議會，意義甚大。民進黨團對國民黨團不表支持表示遺憾與不解，但仍舊堅定立場發表聲明，並號召相信民主人權的新竹市民一起來聲援香港，鼓勵香港人民堅持下去，帶著信心努力奮戰，台灣人民支持民主香港的態度不會改變。

民進黨團臨時動議全文：近日香港政府欲提案修正《逃犯條例》與《刑事事宜相互協助條例》，法條內容對人權影響甚鉅，引起香港民眾重大反彈。此修法對台灣國民影響重大，因此全體議員應提出嚴正抗議，並對香港民眾予以聲援。

針對民進黨的提案，市議會時代力量黨團及綠黨市議員劉崇顯都表達贊成立場，更認為這是普世價值，對此提案未過，都表示遺憾。

不過，國民黨市議員林耕仁認為，香港、中國是一國兩制，中華民國是一中各表，我們表示自己的好了，個人想表達什麼，各黨團自己決定就好。

國民黨書記長張祖琰也說，有些議員並未到場，不能代表其他議員發言，認為應停止討論，也不能代表其他議員討論。

  • 新竹市議會民進黨團今天在市議會第一次定期大會最後一天臨時動議提案聲援香港「反送中」，但此提案遭國民黨反對，並未通過。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市議會民進黨團今天在市議會第一次定期大會最後一天臨時動議提案聲援香港「反送中」，但此提案遭國民黨反對，並未通過。（記者洪美秀翻攝）

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