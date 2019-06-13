竹市議會民進黨團提案聲援「反送中」 國民黨團反對

2019-06-13 19:11

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會民進黨團今天在定期會最後一天會期中提出「聲援香港反送中」臨時動議案，號召議會聲援香港「反送中」運動，以民主自由普世價值對抗威權獨斷的香港政府。此提案獲得綠黨與時代力量支持，但遭國民黨團反對，最後擱置未通過。

國民黨團書記長張祖琰在會中表示，議員在會議中的討論，有些議員並未到場，所討論的結果不能代表其他議員，建議停止討論，不能替未到的議員做決定。擔任市議會主席的國民黨籍議長許修睿裁定此動議案未過。

新竹市議會民進黨六名黨籍議員李妍慧、曾資程、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥共同發起聲明，民進黨團總召李妍慧表示，民主人權是普世價值，這幾天很多市民對香港局勢同感憂懼。因此黨團在此時站出來發聲，除聲援香港民眾，更重要的是表達民進黨捍衛台灣守護民主的堅決態度，面對專制獨斷的強權，堅持公義跟人權絕不妥協。

黨團總幹事劉康彥表示，此案若通過，新竹市將是第一個站出來聲援香港的地方縣市議會，意義甚大。民進黨團對國民黨團不表支持表示遺憾與不解，但仍舊堅定立場發表聲明，並號召相信民主人權的新竹市民一起來聲援香港，鼓勵香港人民堅持下去，帶著信心努力奮戰，台灣人民支持民主香港的態度不會改變。

民進黨團臨時動議全文：近日香港政府欲提案修正《逃犯條例》與《刑事事宜相互協助條例》，法條內容對人權影響甚鉅，引起香港民眾重大反彈。此修法對台灣國民影響重大，因此全體議員應提出嚴正抗議，並對香港民眾予以聲援。

針對民進黨的提案，市議會時代力量黨團及綠黨市議員劉崇顯都表達贊成立場，更認為這是普世價值，對此提案未過，都表示遺憾。

不過，國民黨市議員林耕仁認為，香港、中國是一國兩制，中華民國是一中各表，我們表示自己的好了，個人想表達什麼，各黨團自己決定就好。

國民黨書記長張祖琰也說，有些議員並未到場，不能代表其他議員發言，認為應停止討論，也不能代表其他議員討論。

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