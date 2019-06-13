蔡英文勝出》江啟臣：民進黨已整隊對國民黨磨刀霍霍

2019-06-13 17:47

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨總統出選民調出爐，總統蔡英文出線，將尋求連任，國民黨立委江啟臣今認為，民進黨已經開始高效率的盤整，極力弭平黨內初選裂痕，國民黨的同黨候選人競爭激烈，初選後如何弭平支持者的不同意見也須用心。

江啟臣在臉書發文表示，民進黨黨內初選，競爭過程激烈，甚至爭議不斷，手法公平性也引起討論，但無論如何，民進黨初選結束，而前行政院長賴清德也在第一時間接受初選結果，並且呼籲支持蔡英文繼續連任。

江啟臣認為，民進黨已經開始高效率的盤整，極力弭平黨內初選裂痕，很快會口徑一致對外，進入大選模式。而國民黨還在初選過程的競爭之中，這過程還要持續1個月以上，國民黨總統大選的候選人才會底定。

「別再讓對手靠撿到槍，僥倖取勝，讓台灣再苦四年了！」江啟臣分析，外部環境而言，面對對立尖銳與嚴峻化的兩岸關係，「反送中」事件等等的影響，九合一大選後，國民黨在兩岸的主張優勢不再那麼理所當然，內部環境而言，同黨候選人競爭激烈，初選後如何弭平支持者的不同意見也須用心。

江啟臣向黨內呼籲，國民黨需要清醒認識，民進黨已經開始整隊，準備用各種奧步對國民黨磨刀霍霍、貼上標籤，進行各種不公平競爭，並且趁機挑撥分化黨內競爭對立，在內外環境都面臨隱憂與危機。

江啟臣認為，即便是黨內競爭，也應該砲口對外而非對內，用心鋪陳願景，並且發展面對變局的嶄新論述，打一場光明磊落的君子之爭，並且在人選底定後，立刻進行整合。

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